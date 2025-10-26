Sito Alonso desvela la identidad innegociable del UCAM Murcia que ya es tercero en Liga

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha expresado su enorme satisfacción tras la victoria de su equipo contra el Baskonia, el tercer triunfo consecutivo en la Liga Endesa. Para el técnico, lo más importante fue "la transmisión de energía" y la comunión con el Palacio. "Luchamos cada balón como si fuera el último de nuestras vidas", ha afirmado Alonso, quien se ha mostrado "supercontento" por haber ganado "muchísimas batallas individuales y colectivas" ante un rival "muy físico".

Una identidad innegociable

Sito Alonso ha insistido en que, más allá del resultado, la clave es la identidad del equipo, algo "innegociable". Según el técnico, esta identidad marcada es lo que "te hace ser un equipo siempre competitivo". Ha recordado que Baskonia, que ya protagonizó una remontada histórica ante el Real Madrid, lo intentó de nuevo, pero se encontró con "un equipo con una ambición increíble".

La mediocridad en UCAM Murcia se basa en que seas poco intenso y no entiendas lo que necesitas para ser competitivo" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El entrenador ha señalado que el equipo ha aprendido de errores pasados, como la derrota en Sarajevo. "Es un aprendizaje", ha comentado, afirmando que estarían "heridos" si no aprendieran de ello. En este sentido, Sito Alonso ha sido tajante al definir el camino a seguir: "La mediocridad en UCAM Murcia se basa en que seas poco intenso y no entiendas lo que necesitas para ser competitivo con los demás, porque los demás son mucho mejores en muchas cosas, pero en intensidad nunca lo pueden ser, nunca".

Protagonistas del nuevo UCAM

Alonso también ha analizado el rendimiento individual de sus jugadores. Ha destacado la apuesta del club por los dos bases americanos sin experiencia en la ACB, Mike Forrest y David Julius, celebrando que ambos "están entendiendo" lo que exige la liga. Sobre Julius, ha señalado que "ha jugado con una gran autoridad" en los dos últimos partidos, asumiendo su rol de anotación y defensa.

También ha tenido palabras de elogio para Dylan Ennis, de quien ha dicho que ha jugado su "mejor partido en los dos últimos años", no por su anotación, sino por ser el "transmisor de la energía que necesita el equipo". Asimismo, ha calificado a Santi Yusta como un "jugador espectacular", destacando una acción defensiva clave fruto de la valentía y el cumplimiento de una regla táctica.

Ahora existe la demostración, y eso viene desde el carácter" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

La comunión con el Palacio

Finalmente, el técnico ha subrayado el cambio de mentalidad del equipo, que ya no siente la presión de defender el segundo puesto del año pasado. Ahora no existe esa losa, sino "la demostración, y eso viene desde el carácter", que "siempre ayuda a jugar mucho más liberado que presionado". Ha agradecido el apoyo de las 7.000 personas que acudieron al Palacio, cuya mentalidad positiva, según Alonso, es fundamental para que el equipo no se venga abajo. "La gente está entendiendo que les necesitamos para conseguir cosas", ha concluido.