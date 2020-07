El planetario más grande de Europa ya tiene vía libre en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado el proyecto del Planetario a la UTE Málaga Planetarium para construir el mayor proyecto de estas características de toda la Unión Europea. Si se cumplen los plazos establecidos, comenzará a recibir visitantes a finales de 2022.

El concurso recibió dos propuestas para desarrollar el proyecto del planetario. Finalmente, la elegida ha sido una Unión Temporal de Empresas que cuenta con capital alemán, principalmente, a través de SKY-SKAN Europe GmbH, especializada en este tipo de construcciones, y con un 15% de participación malagueña, a través de la empresa Gestomer Ingeniería S.L, con un reconocido prestigio internacional, y especializada en ingeniería portuaria.

El planetario se ubicará en una parcela de 8.811 m2 en el distrito de Churriana, frente al Campamento Benítez, y el ayuntamiento ingresará más de 4 millones de euros por parte del adjudicatario. La inversión total del proyecto alcanzará los diez millones de euros.

REFERENTE EUROPEO

El concejal de Urbanismo, Raúl López, ha destacado la envergadura de este proyecto y ha asegurado que “va a ser un referente, no solo en España, sino en toda Europa, puesto que tiene una cúpula de 27 metros donde podremos visualizar todas las películas y documentales”. Destacará, además, por poseer una de las mejores soluciones técnicas del mercado.

Este plan cuenta con el respaldo y la participación del Doctor Alberto Castro Tirado y la Academia de las Ciencias y la Sociedad Malagueña de Astronomía, que complementará la oferta con un programa de exposiciones, conferencias y congresos, con la intención de convertir al Planetario de Málaga en un referente del turismo científico internacional.

MODELO ESTADOUNIDENSE

Con este proyecto, la ciudad de Málaga quiere aproximarse al modelo estadounidense, pionero en este tipo de instalaciones. “Son medidas muy parecidas a las existentes en Estados Unidos, donde los planetarios tienen una gran implantación. No sucede así en Europa y en España, donde el número no es tan elevado, pero sí que creemos que como contribución a los procesos culturales que hay en nuestra ciudad, la generación de este planetario va a ser un efecto llamada, no solo al turismo sino también a la generación de un nuevo espacio educativo”, ha explicado el concejal de Urbanismo.

PROYECTO LIFE LUNG

Hoy también se ha aprobado el proyecto conjunto entre Málaga y Lisboa de Infraestructuras Verdes Urbanas, perteneciente al programa europeo LIFE. Se trata del proyecto LIFE LUNG, que pretende fomentar “una infraestructura urbana más resiliente como adaptación al Cambio Climático”.

Este programa fue aprobado en junio de 2019, liderado por la ciudad de Lisboa, en el que Málaga participa como único socio. Su desarrollo abarca hasta 2024 y pretende implementar medidas en las infraestructuras verdes de la ciudad. Lisboa se encargará del desarrollo de los proyectos y el Ayuntamiento de Málaga llevará a cabo un seguimiento del desarrollo y la ejecución de las medidas.

Entre otros objetivos, se pretende mejorar las praderas de secano, extender el uso de rebaño de ovejas como solución no mecanizada para el control de la vegetación y la conservación de suelos, mejorar la gestión del agua o incrementar la presencia de árboles y zonas verdes en la ciudad.

