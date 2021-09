La Policía alerta del último bulo relacionado con Mercadona: "No te lo creas"

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más exitosas de España. Su presencia por la geografía española es total y cuenta con 1654 supermercados en España y su expansión también abarca Portugal donde la cadena cuenta con 14 establecimientos.

En las grandes ciudades de nuestro país, cada barrio cuenta con Mercadona cercano. Su infinidad de productos son muy populares entre sus clientes y cada oferta que lanzan concita la atención de los usuarios. Sin embargo, la popularidad de Mercadona, también es un gancho impredecible para los delincuentes que tratan aprovecharse de las personas que inocentemente compran en sus supermercados.

FALSO CONCURSO

Ya en el pasado las autoridades de nuestro país han avisado sobre estafas relacionadas con esta popular cadena de supermercados. Ahora la Policía Nacional vuelve a avisar sobre el timo que están llevando a cabo los ciberdelincuentes. El "modus operandi" de estos indeseables es ponerse en contacto con la persona a la que pretenden estafar a través del correo electrónico o por redes sociales. Con el "gancho" de que por tu fidelidad has sido seleccionado por Mercadona: "¡Felicidades! Has sido seleccionado para la máquina de garras. Tu nivel de cliente te permite realizar tres intentos", es el mensaje que te hacen llegar.

Claro, claro... Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos ????



?¡NO TE LO CREAS!? No es @mercadona



Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial#NoPiquespic.twitter.com/ofORKR4igF — Policía Nacional (@policia) September 21, 2021

"PHISHING"

El anuncio te promete productos gratuitos de Mercadona así como otros premiso . Una vez que clickeas el enlace se te abre otro portal web para que juegues a la máquina de garras donde conseguir los premios por los que jugaremos. Cómo es lógico, conseguiremos los puntos suficientes para ganar premios, una vez que esto ocurre, pincharemos en un enlace que nos redirigirá a una portal web con una apariencia similar a la de Mercadona y es aquí donde se produce el timo.

En ese momento te solicitarán tus datos personales, nombre, apellidos, DNI y cuenta bancaria. Este timo es lo que se conoce como "phishing", es decir robarte tus datos personales y bancarios y así poder operar en tu nombre. Por ello la Policia alerta de esta manera tan clara: "Claro, claro... Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos ¡NO TE LO CREAS!? No es Mercadona. Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial. No piques", alerta la Policía.

MERCADONA NO EMITE VALES PROMOCIONALES

La cadena de supermercados valenciana avisa en su página web oficial que ellos no llevan a cabo ninguna campaña promocional entre sus clientes y que para cualquier duda contacte primero con atención al cliente: "No organizamos ningún tipo de promocción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y/o de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago. Si tienes alguna duda, antes de realizar ninguna gestión contacta con nosotros desde Atención al Cliente".

