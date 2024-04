Dos conocidos tiktokers se quedan a cuadros con lo que descubren en un autobús: "Lo nunca visto"

Los viajes en autobús son, generalmente, toda una lotería. Y normalmente, no son tan cómodos como un viaje en tren. Generalmente, un desplazamiento por carretera no suele llevar ningún problema, y los autobises, de manera normal, suelen parar en un área de servicio a mitad del camino para que puedas estirar las piernas, comer o simplemente descansar.

Sin embargo, puede haber algunos problemas. Por ejemplo, que se retrase cierto tiempo en llegar por la inevitable situación del tráfico. Al contrario de lo que ocurre en un avión o un tren, generalmente las reclamaciones por los retrasos no van a más, aunque lo normal es que este no sea lo suficientemente potente como para presentar una reclamación en las oficinas o una denuncia.

Los viajes en autobús son bastante normales en toda España

Eso sí: lo que buscamos siempre es la mayor comodidad posible. Que si tiene aire acondicionado, una pantalla, un enchufe para cargar el móvil... son detalles importantes y, para muchos, imprescindibles para poder llevar mejor el trayecto, sobre todo si son muchas horas. Sin embargo, estos gemelos se han encontrado con dos cambios que no se esperaban para nada.

El trayecto entre Argentina y Chile que hacen estos gemelos: "Precioso"

Se tratan de Gonzalo y Alfonso, conocido en las redes sociales como los "gemelos viajeros". Acumulan 448 mil seguidores en Instagram (@gemelosviajeros) y casi dos millones en TikTok (@gemelosviajeros), y se dedican, como su nombre indica, a viajar y descubrir ciudades y países que no conocían, compartiéndolo en redes.

Probablemente te haya tocado hacer un viaje de autobús de muchas horas

En este caso, ambos se encontraban haciendo un trayecto entre Chile y Argentina. Y uno bastante bueno para hacer: entre Puerto Natales, en concreto desde donde están las Torres del Paine, hasta el Calafate en Argentina, donde está el glaciar Perito Moreno. Un trayecto muy recomendable en estas fechas de otoño en el continente sudamericano.

El tema es que estos gemelos se suben a un autobús para ir entre ambos países. Uno que parece bastante normal, y que cumple con todas las condicions normales de un autobús. "Sabéis que todos los autobuses del mundo son prácticamente iguales: en plan tienen los asientos de dos en dos, el hueco arriba para dejar la mochila de mano, la típica cortina para tapar la ventana... y poquito más, como mucho a veces tienen también el enchufe para cargar el móvil", señala uno de ellos. Pero en este caso, hay dos sorpresas que no se esperaban.





Las dos sorpresas que se encuentran estos gemelos en el autobús: "Inesperado"

Este bus es noticia para los gemelos porque se encuentran con dos cosas que no son normales, para nada, en un bus en España. Y la primera es que, nada más llegar al bus, les dan una botella de agua y un pequeño snack totalmente gratis. Como suena. "Vamos, una maravilla", señalan. Y es que a quién no le ha pasado que le entra sed o hambre en medio del trayecto... y tiene que esperar a la parada.

Pero lo segundo es lo más fantástico de todo. Porque, oye, a veces te puede tocar al lado a una persona que no soportes, o simplemente quieras tener más intimidad. Pues en medio de los asientos, hay... una cortina. Por si no quieres ver al que tienes al lado. "Vamos, que si te cansas mucho solo tendrás que cerrarlo y no tendrás ni que verle la cara", dice uno de los gemelos. Igual alguna empresa de autobuses de España está apuntando estas cosas para implementarlas.