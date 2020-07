Viajes gratis en autobús o invitaciones a museos para reactivar los negocios del centro de Málaga

A estas alturas del verano, el centro histórico de Málaga presenta una imagen nunca vista, con bares, tiendas y museos con mucha menos afluencia de lo habitual. Para tratar de devolver al centro al menos parte de su vida habitual, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un plan que consiste en repartir bonos para aparcar en los parking municipales, tarjetas de autobús y entradas a museos a quienes consuman en bares y restaurantes del centro y compren en sus comercios, del centro histórico, el Soho y La Malagueta.

¿Por qué una campaña en el centro? Lo explica la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles en una entrevista concedida hoy en COPE Málaga, “muchas barriadas de la ciudad se están reactivando a un ritmo mayor. Se reactivan del entorno del centro histórico que dependen además del entorno turístico”, señala. En concreto, se van a entregar tarjetas para aparcar dos horas por un euro en La Marina, el parking de La Alcazaba, Tejón y Rodríguez, calle Camas, avenida de Andalucía y calle Cervantes.

EMT

En el caso de la EMT, comerciantes y hosteleros repartirán 5.000 tarjetas con cuatro viajes. Y en el ámbito cultural, se repartirán entradas gratis para algunos museos de la ciudad. El alcalde de Málaga es Francisco de la Torre quien señala que, “digo claro que no solo se ayuda al comercio, si no también a los museos, van dirigidos al público de Málaga ciudad, de sus barrios, distritos, de la provincia y que vengan, que es muy grato porque tienen estas ventajas y a ese público, los museos deben fidelizarlos con una buena política de seguimiento, explicación y atención en definitiva”.

PLAN DE REACTIVACIÓN

Este plan de reactivación de los negocios del centro se ha aprobado en un pleno extraordinario en el ayuntamiento, con los votos de todos los grupos municipales. Pero eso no ha impedido que se abra el debate. Dicen desde la oposición que este plan evidencia que el centro está pensado para los turistas. Eduardo Zorrilla es portavoz municipal de Adelante Málaga que señala sobre este asunto que, “la situación que vivimos en el centro con los establecimientos hosteleros vacíos y los comercios en buena medida, es muy distinta de la reactivación que se está notando en los barrios, y tiene un origen claro, el modelo del centro que existe, modelo de escaparate, un modelo de uso intensivo, en un espacio reducido, provocando problemas de convivencia, un modelo enfocado al visitante”, señalaron.

Por su parte, el alcalde de Málaga le rebatía así, “la oferta de restauración y de comercio esta proporción, no solo a los vecinos del centro si no también a los que nos visitan, como a otras ciudades, cuando nos llega el COVID-19 inmoviliza a la gente y al turista, claro que si, aunque hubiera vecinos en el centro, la oferta que hay hoy no serian capaz de darle vida porque ellos dependen de que haya turismo, que es muy importante”, apuntó.

En todo caso, ese plan que contempla bonificaciones en los parking municipales, viajes gratis en autobús e invitaciones a museos por consumir en el centro, ese plan ya está aprobado y su aplicación será inmediata.