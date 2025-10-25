Josan González revela la clave del éxito de ElPozo Murcia para alcanzar el liderato

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha analizado la sexta victoria consecutiva del equipo frente a Osasuna Magna, un resultado que los impulsa a lo más alto de la clasificación. El técnico ha destacado que el partido fue "una demostración una vez más de que no hay ningún partido fácil" y que el equipo tuvo que ser un "martillo pilón". A pesar del buen juego ofensivo, con hasta doce ocasiones claras en la primera parte, lamentó no haberse ido al descanso con una ventaja mayor en el marcador.

La intensidad, clave del éxito

Una de las señas de identidad del equipo es la intensidad, ya que, según el técnico, "es un equipo que intenta siempre tener la iniciativa desde la defensa, presionar y no dejar jugar al rival". González ha explicado que supieron contrarrestar el juego vertical de Osasuna Magna, un rival con individualidades peligrosas en el uno contra uno. "En líneas generales, lo hemos sostenido bastante bien", ha añadido sobre el sólido trabajo defensivo.

González ha subrayado la importancia del sacrificio colectivo, que considera otra de las claves del momento actual. "[Este año todo el mundo se vacía y trata de ayudarse el uno al otro]", ha afirmado, destacando la solidaridad en el campo como un aspecto diferencial respecto a la temporada pasada. Según el entrenador, esta actitud es fundamental: "Somos conscientes de que es un deporte de errores, y lo que tenemos que estar preparados es para ir juntos cuando nos equivoquemos".

El liderato no nos desvía

A pesar de ocupar lo más alto de la tabla, el entrenador ha asegurado que el equipo no se desenfoca y que no tienen "miedo a perder esa racha de victorias". Aunque reconoce que "se trabaja mejor desde ahí", ha insistido en que la mentalidad es la de "trabajarlo del minuto 1 al 40". El foco ya está puesto en la próxima semana, que incluye tres partidos, por lo que deben prepararse "rival a rival".

Una afición para "volver a llenar el Palacio"

Finalmente, Josan González ha tenido palabras de agradecimiento para la afición, especialmente para el "[Fondo Benicarlono]", por el ambiente creado en el pabellón. "Han dado muchísimo colorido y hace falta este tipo de cosas para enganchar a la gente", ha comentado. Para el técnico, la gran meta es "[volver a llenar el Palacio]", y ha confesado que llevaba "mucho tiempo sin escuchar al pabellón divertirse tanto".