COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

Girona 3-3 real oviedo

La autocrítica de Luis Carrión tras el empate en Girona: "Después del 0-2 no te puedes meter atrás"

El técnico del Real Oviedo ha reconocido que está contento con los primeros 60 minutos del equipo y que tienen que "mejorar en ser un equipo valiente"

Luis Carrión, en rueda de prensa tras el empate en Montilivi
00:00
Descargar

Luis Carrión, en rueda de prensa tras el empate en Montilivi

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura9:03 min escucha

Descargar

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 25 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking