Málaga suma casi 30.000 nuevos trabajadores en el segundo trimestre del año

Durante el segundo trimestre del año casi 30.000 personas se incorporaron al mundo laboral en nuestra provincia, con lo que Málaga alcanza la cifra récord de 672.000 ocupados según la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. El sector servicio sigue acaparando la gran mayoría de la actividad laboral de en la provincia con un 74%. Le siguen a mucha distancia la construcción, la Industria y la Agricultura.





El director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe, destaca la buena marcha del sector turístico como clave en la creación de empleo: "Cada vez hay más hoteles abiertos que necesitan empleados, los restaurantes no dan a basto y en muchas cocinas hay un sistema non-stop para atender a una demanda creciente". Yagüe ha añadido que "es un sector en el que la tecnología no ha podido reducir la carga de trabajo y sigue siendo absolutamente intensivo en la mano de obra".





TASA DE PARO

La tasa de paro se sitúa en el 17,7%, la cual ha mejorado respecto al año pasado y está tres puntos por debajo que en el mismo periodo de 2021. Esa tasa se traduce en una bajada en el paro en 17.000 personas, hasta quedarse en la cifra de los 145.000 desempleados en la provincia, cifras que nos devuelven a niveles prepandemia.





Aunque en la bajada de tres puntos es positiva, no va en consonancia con las incorporaciones al mundo laboral. "No se ha traducido en la misma magnitud en la tasa de paro porque ha aumentado la población activa", explica Ángel Yagüe. También añade que "viene gente de fuera a buscar trabajo en Málaga y eso hace que no haya disminuido de una forma tan intensa, pero aún así ha conseguido bajar tres puntos y nos hemos plantado en un verano record".