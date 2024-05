La receta de Cáritas para combatir la vulnerabilidad de los mayores en A Coruña

Eloy y Glenda son venezolanos. Ellos son junto a otra pareja cubana los primeros inquilinos de la nueva vivienda para mayores que Cáritas tiene en O Burgo, en Culleredo (A Coruña). Llevan conviviendo en este bajo "veinticinco días" por lo que se muestran "sumamente agradecidos a Cáritas por esta gran oportunidad". Eloy explica que llegaron a esta vivienda después de pasar por otras porque no tenían "un sitio donde estar viviendo". Apunta que el alquiler en A Coruña es "demasiado costoso". Y, no sólo eso, hay muchas "exigencias" para poder alquilar. "No nos dan la oportunidad de poder obtener fácilmente un alquiler", concluye. Su mujer, Glenda, añade que les gustaría "poder desocupar el espacio y darle la oportunidad a otros" pero, por el momento, sus circunstancias impiden que se puedan independizar totalmente.

Tampoco les está resultando fácil encontrar un empleo. "Hacemos cursos", asegura Eloy, pero hay otros "que no nos permiten hacer por la edad". Por lo que, subraya, "se nos hace difícil, no nos dan facilidades para trabajar y sobrevivir".

Tanto Eloy como Glenda se muestran agradecidos a Cáritas por "esta gran oportunidad". Glenda valora su estancia en esta vivienda " de uno a diez, diez, decir otra cosa es mentir. Dicen que dormir en un sitio nuevo cuesta pero yo duermo tan plácidamente, se respira paz y tranquilidad".

La directora de Cáritas Diócesana, Pilar Farjas, explica que estamos ante una vivienda "compartida" destinada fundamentalmente a personas mayores "autónomos e independientes". Farjas aclara que la estancia es "permanente" pero Cáritas "acompaña y procura que puedan terminar independizándose totalmente. Todas nuestras viviendas tienen como finalidad acompañar para regularizar, formar e integrar y si es posible ayudar a que se terminen independizando. Sabemos que por la edad es muy difícil que lleguen a tener ingresos suficientes como para poder independizarse".

Esta tercera vivienda de Cáritas para mayores era inaugurada y bendecida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto

Monseñor Francisco José Prieto destacó la importante labor que se realiza desde la ONG de la Iglesia para dar un hogar a quien lo necesite. Subrayó que este "proyecto de acogida para gente que necesita un techo" recoge derechos fundamentales de las personas pero no sólo eso, el arzobispo de Santiago explicó además que se les ayuda para que tengan también "una oportunidad de una inserción progresiva a traves de una vida laboral".

Se mostró además preocupado por la situación de muchos mayores por lo que calificó de "la mayor de las pobrezas: la soledad no deseada". Los mayores, afirmó, necesitan "cariño, acompañamiento, escucha". En este sentido, puso de ejemplo, proyectos "interesantes" de "diálogo intergeneracional, espacios de convivencia entre generaciones de adolescentes y mayores donde éstos exponen experiencias de vida y donde se sienten apreciados y queridos". Cree que la sociedad tiene una "deuda" con los mayores y expresó un deseo "ojalá los sepamos atender y cuidar como se merecen".

La vivienda fue cedida, realizada y financiada por la Constructora Benéfica Sagrada Familia. Cuenta con siete plazas y es completamente accesible. La presidenta de la entidad, María Jesús García Cachafeiro, asegura que en esta vivienda se ha hecho "poquísimo. Diseñamos un poco los espacios en colaboración con Cáritas y luego, digamos, que apoquinamos, que se diría, en lenguaje vulgar con el dinero, con el coste de la rehabilitación".

Con este nuevo piso, Cáritas dispone de 23 plazas en A Coruña para personas mayores autónomas en situación de necesidad.

Tour visual por la vivienda compartida para mayores de Cáritas

Programa "Acompáñote"

Esta iniciativa se enmarca en el programa "Acompáñote". Desde hace seis años. Cáritas Diocesana de Santiago-Interparroquial de A Coruña lleva a cabo este programa de atención a personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad. El programa ha ayudado a más de 600 personas. Mensualmente, en activo, a más de 300 mayores de A Coruña que necesitan un apoyo en su día a día, ya sea acompañamiento a citas médicas, visitas, paseos, solución de trámites administrativos, préstamos gratuitos de productos de apoyo, o simplemente por la necesidad de una voz amiga que los/as llame, comente y se interese por ellos/as telefónicamente todas las semanas.