Condenado un cirujano a pagar casi 19.000 euros por el mal resultado en una operación estética

El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Málaga ha condenado a un cirujano estético a pagar 18.541 euros a una paciente por las secuelas estéticas causadas en una operación de aumento de pechos a la que se sometió en mayo de 2014.





En la sentencia ha quedado acreditado que el resultado ofrecido no fue obtenido, ya que con la operación "se pretendía resolver (o al menos subsanar en parte), el defecto que padecía la demandante, siendo lo cierto que no solo se minoró sino que se acrecentó", por lo que la actuación realizada no fue correcta.





La resolución, facilitada a EFE por la asociación El Defensor del Paciente, que ha llevado el caso, indica que la mujer presenta como secuela un "perjuicio estético importante", frente al cirujano que negaba "resultado lesivo alguno".





QUÉ OCURRIÓ

La paciente acudió el 29 de abril de 2014 a la consulta del cirujano, con el deseo de evitar la caída de las mamas, con relleno del polo superior, y el 6 de mayo de ese año se le realizó intervención quirúrgica con "aumento mamario bilateral", ha señalado el abogado Damián Vázquez.





Tras la operación, la mujer comenzó a percibir asimetría mamaria, así como que su pecho estaba caído y "con el pezón mirando hacia abajo", ha explicado en un comunicado.





RESULTADO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el juicio se ha podido demostrar que en la gran mayoría de casos de ptosis (como la que presentaba esta paciente) es imprescindible realizar, junto al aumento mamario, la elevación o mastopexia, cuestión que no realizó el cirujano, "abocando al fracaso de la operación", según el letrado.





En este caso se realizó exclusivamente una mamoplastia de aumento en una paciente que desde un primer momento había expresado su descontento con la caída de sus senos y que pretendía una elevación, ha añadido.





La paciente presenta un "mal resultado, con mama caída y deformes, lo contrario de lo que pretendía al acudir al cirujano estético", ha recalcado Vázquez.





En la sentencia se condena al cirujano a indemnizar a la mujer en 18.541,85 euros, en concepto de lesiones por las secuelas estéticas e incluidos los gastos de la operación (3.500 euros).





CONDENADO ANTERIORMENTE

Según El Defensor del Paciente, este mismo cirujano fue condenado en vía penal por la Audiencia Provincial de Málaga anteriormente a penas de dos años de prisión y tres años de inhabilitación médica profesional por delitos de homicidio imprudente con fallecimiento de otra paciente tras una intervención de cirugía estética.