Málaga recupera la calma tras una alerta roja que provoca desbordamientos de ríos y desalojos

Este lunes, 5 de enero, no hay ninguna alerta meteorológica activada en la provincia de Málaga, tras el aviso rojo que ha permanecido activo hasta la pasada medianoche por el paso de la borrasca Francis que, según el balance provisional de la Junta de Andalucía, ha provocado 120 incidencias en Málaga (atendidas fundamentalmente en las primeras horas de la tarde del domingo). Anegaciones de casas y calles, balsas de agua en carreteras por la crecida de ríos, caída de árboles, ramas, desalojos preventivos... como los acometidos en Estación de Cártama.

DESALOJOS EN CÁRTAMA

A lo largo del domingo, una treintena de personas fueron desalojadas de manera preventiva por la crecida del río Guadalhorce. La mayoría de esos vecinos dejaron sus casas para ir a la de familiares o amigos, aunque una docena sí precisaba realojo, para lo que se habilitó el polideportivo municipal.

Por otro lado, una veintena de vecinos de Cártama ha pasado la noche en el albergue, tras una nueva crecida del cauce del río Guadalhorce, por las fuertes lluvias de la borrasca Francis, que también mantiene cortada la carretera principa de acceso a la estación del municipio. Los últimos rescates de vecinos han tenido lugar sobre las tres de la madrugada de este lunes, en la zona de vega de Riarán, donde se localizó a cuatro personas mayores con hipotermia. A lo largo de la mañana se va a valorar la situación de cada una de las viviendas desalojadas y el estado de los caminos de acceso, por si los vecinos pueden ir volviendo.

AVISO EN CAMPANILLAS

En las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el distrito de Campanillas, en Málaga capital, Protección Civil recomendó a los vecinos que desalojaran sus casas o subieran a los pisos superiores por precaución. El Ayuntamiento de Málaga desplegaba desde la tarde del domingo un amplio dispositivo de seguridad, con todos los efectivos centrados en esa alerta roja, al quedar suspendidas todas las fiestas de los Reyes Magos en los distritos, como explicaba el alcalde, Francisco de la Torre.

La borrasca Francis ha dejado registros en la provincia cercanos a los 200 litros por metro cuadrado, acumulados en Tolox.

NIVEL DE LOS RÍOS

¿Cuál es este lubes el nivel de los ríos? En la provincia hay un río que está en nivel rojo por la crecida, el río Grande en Las Millanas, (en la zona de Tolox, que permanece en nivel rojo, pero a la baja. Se encuentra en nivel naranja el río Guadalhorce a su paso por Cártama, también a la baja. Y están en nivel amarillo el Guadalhorce a su paso por Bobadilla y el río Turón en Ardales.

En todo caso, la tendencia es a la baja, que los caudales vayan disminuyendo por el cese de las precipitaciones.

ALARMA DE ES-ALERT

El aviso de Es-Alert sonó este domingo no una, sino dos veces. La primera, antes de las tres de la tarde, por el aviso rojo que estaba activo hasta la medianoche. Y la alarma volvió a sonar en los teléfonos móviles al filo de las diez y media de la noche. No había ningún cambio en la alerta meteorológica, simplemente era un recordatorio de las precauciones ante las lluvias, para que nadie bajara la guardia.

Ese mensaje llegó a vecinos de un total de 27 municipios de la provincia: el mensaje se enviaba a móviles ubicados en las localidades de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.

DESEMBALSE EN LA CONCEPCIÓN

En la Costa del Sol occidental, el embalse de La Concepción ha abierto las compuertas, está desembalsando agua tras las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca Francis y por el agua que sigue entrando en el pantano desde el cauce del río Verde. Así que pasadas las once de la noche y a menos de una hora de que finalizara la alerta roja, comenzaba el desembalse de una presa que se encuentra al 87 por ciento de su capacidad.

Europa Press Embalse de La Concepción

La red de pantanos de la provincia se encuentra a esta hora al 55 por ciento de llenado, con 335 hectómetros almacenados, 28 litros más que hace una semana.