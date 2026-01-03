Cártama, una semana después: "El día que caiga agua por las dos laderas, aquí habrá una catástrofe"

Se cumple una semana de las inundaciones que último temporal dejó en el municipio malagueño de Cártama. El Ayuntamiento va a solicitar la declaración de zona afectada gravemente por el temporal

Una semana después del temporal de lluvias que provocó graves inundaciones en Cártama (Málaga), el municipio sigue evaluando los daños materiales. En declaraciones al programa Fin de Semana COPE en Andalucía, su alcalde, Jorge Gallardo, ha explicado que el Ayuntamiento ha aprobado en pleno solicitar al Ministerio del Interior la declaración de zona afectada gravemente por el temporal, que dejó tres fallecidos en Andalucía.

Una crecida histórica que pudo ser peor

El temporal provocó el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por el municipio, alcanzando una crecida histórica que supera los registros de la DANA de hace poco más de un año. El alcalde, Jorge Gallardo, ha afirmado que "gracias a las actuaciones que se hicieron en el río Guadalhorce, esto no ha ido mucho peor de lo que podía haber sido", en referencia a las limpiezas acometidas por la Junta de Andalucía. Sin embargo, considera que estas medidas "son insuficientes" y que es necesario seguir actuando no solo en el río principal, sino también en los arroyos que desembocan en él.

Europa Press Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en la barriada de Los Cardiales en Cártama tras las lluvias

Gallardo ha advertido sobre el riesgo de un desastre mayor si las condiciones meteorológicas se complican. "Estamos en un valle, y cuando te llueve por una ladera o te llueve por la otra ladera, pues al final todo termina buscando el cauce mayor, que es el Guadalhorce", ha explicado. La gran preocupación del alcalde es qué sucedería si lloviera de forma torrencial en ambas laderas de forma simultánea: "El día que confluyan las 2 laderas, como pasó en Valencia, y nos caigan 500 litros, pues aquí habrá una catástrofe". Por ello, insiste en la necesidad de tomar medidas preventivas "antes de que eso ocurra", reclamando la continuación de las obras río arriba en Cártama, Pizarra y Álora.

El día que confluyan las 2 laderas, como pasó en Valencia, y nos caigan 500 litros, pues aquí habrá una catástrofe"

Vecinos desesperados ante los daños

Las inundaciones han dejado un rastro de destrucción en el municipio. Se han inundado multitud de huertas, explotaciones agrícolas y ganaderas, y propiedades privadas. Además, el temporal ha afectado a zonas urbanas como la Estación de Cártama, dañando saneamientos e inundando sótanos y garajes. Según el consistorio, el agua ha entrado en más de 70 viviendas, llegando a alcanzar en algunas "casi un metro y pico de agua", y ha afectado a casi 40 vehículos. Cientos de kilómetros de caminos rurales también han sufrido desprendimientos, quedando muchos impracticables y algunos vecinos aislados.

La situación es especialmente difícil para los vecinos, que han sufrido tres inundaciones en poco más de un año. Este hartazgo ha sido expresado por el alcalde, quien asegura que los residentes se sienten desatendidos. "Mal, ya los vecinos, pues, ven que no se terminan de hacer las obras necesarias", ha lamentado Gallardo, añadiendo que "ya no creen ninguna promesa venga de donde venga, quieren ver actuaciones".

Ya no creen ninguna promesa venga de donde venga, quieren ver actuaciones"

Petición de ayudas para volver a la normalidad

Mientras los equipos de limpieza, con la colaboración de efectivos de Infoca, continúan trabajando en las calles, el Ayuntamiento sigue recogiendo las solicitudes de los afectados. "Todavía quedarán unas cuantas semanas de de recoger solicitudes", ha indicado el alcalde. La esperanza está puesta en que la declaración de zona gravemente afectada se haga efectiva para que se destinen "algunas ayudas que hemos pedido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para paliar los daños de todos estos vecinos".