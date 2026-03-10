'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias: ¿Está terminada la temporada?

La mala racha del Real Sporting de Gijón, que acumula ya cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, ha encendido las alarmas y ha abierto un intenso debate en 'El Tertulión del Sporting' de COPE Asturias. La distancia con los puestos de playoff de ascenso es ya de seis puntos, y a la crisis de resultados se suma ahora la lesión de Rubén Yáñez, portero titular y figura clave del equipo.

Un vestuario sin frescura y con 'Yáñez-dependencia'

La noticia de la lesión de Yáñez ha caído como un jarro de agua fría. El guardameta sufre una lesión de grado 2 en el aductor que, según los pronósticos, le mantendrá alejado de los terrenos de juego un mínimo de un mes y medio, perdiéndose entre cinco y seis partidos. Esta baja genera una gran incertidumbre en la portería, ahora defendida por Christian Joel.

Hay dos categorías de salto entre el portero titular y el reserva" Berna Alonso La Cañada Real Molinón

El debate sobre el relevo en la meta es intenso. Algunos analistas, como Berna Alonso, señalan sin rodeos que "hay dos categorías de salto entre el portero titular y el reserva". Aunque Christian Joel cumplió en su última intervención, existe la sensación de que el equipo pierde a una de sus figuras fundamentales en el peor momento.

Al problema en la portería se suma el bajón de rendimiento de los jugadores de ataque. Futbolistas clave como Otero, Dubasin y Gelabert atraviesan un "valle de rendimiento que me parece totalmente normal", según los tertulianos. El equipo parece haber perdido la "frescura" y la "chispa" del inicio de temporada, evidenciando una fuerte dependencia de las acciones individuales de estos tres jugadores para generar peligro.

El 'realismo' de Borja Jiménez

El discurso del entrenador, Borja Jiménez, también está en el punto de mira. El técnico ha rebajado las expectativas y ha centrado el discurso en la necesidad de alcanzar primero el objetivo de los 50 puntos para asegurar la salvación. Para algunos, esta postura es un "baño de realidad" necesario, mientras que otros interpretan que el entrenador "se bajó ya del caballo de la ilusión".

El problema del sporting es que lleva agarrado al milagro 20 años" Alejandro Vigil La Voz de Asturias

Este cambio de narrativa ha reabierto el debate sobre el proyecto del club. Un colaborador fue tajante al afirmar que "el problema del Sporting es que lleva agarrado al milagro 20 años", sugiriendo una falta de planificación para crear plantillas competitivas que no dependan de la épica. Pese a todo, otros defienden que el club tiene por primera vez una base sobre la que construir un proyecto a largo plazo para ascender la próxima temporada, incluso si implica una venta importante para reinvertir. Mientras, el calendario no da tregua, con dos "partidazos" en el horizonte frente a Deportivo de la Coruña y Racing de Santander.