Descubre tu talento innato: la clave para no ser sustituido por una IA, según un experto

El investigador Tony Struch ha presentado una innovadora herramienta denominada ‘Geniotipo’, diseñada para localizar las capacidades creativas innatas de las personas. Según Struch, todo el mundo nace con una capacidad única para crear, y este sistema ayuda a cada individuo a descubrir cuál es la suya, un factor que considera vital para el desarrollo personal y profesional en un mundo en constante cambio.

El peligro de ignorar la propia vocación

Struch recurre a una conocida frase para ilustrar la importancia de dedicarse a aquello para lo que uno está naturalmente dotado: “Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, pensará que es un inútil”. Sostiene que una sensación de vacío es un indicativo claro de que una persona está haciendo algo que no se alinea con su talento innato. Cuando algo no te llena al cien por cien, asegura, es porque no está conectado a tu verdadera capacidad creativa.

Es imposible que un ser humano sea feliz si va en contra de su propia tecnología" Investigador Tony Struch

Esta desconexión, advierte el investigador, es una de las principales causas de infelicidad y problemas de salud. “La mayoría de problemas de salud aparecen cuando el cerebro acumula mucho cortisol por dedicarse a lo contrario de lo que está diseñado para hacer”, afirma. Para Struch, es una cuestión biológica: “Es imposible que un ser humano sea feliz si va en contra de su propia tecnología”.

La familia y el sistema, los grandes "despropositadores"

El investigador identifica a la familia como uno de los tres grandes “despropositadores” que desvían a las personas de su camino. Relata el “auténtico drama” que vive en colegios al ver cómo muchos padres empujan a sus hijos hacia carreras como médico o abogado por prestigio, ignorando su verdadera vocación. “He sacado un 10 y no me dejas hacer lo que yo quería”, lamenta Struch, citando las quejas que escucha a diario.

Asimismo, critica duramente al sistema educativo actual, cuyo único objetivo, en su opinión, es “crear seres humanos productivos” que respondan a las demandas del mercado laboral, sin importar su felicidad. Struch comparte su propia experiencia, confesando que él mismo persiguió una idea impuesta de éxito que no era la suya, lo que lo llevó a una profunda crisis personal antes de iniciar su investigación sobre el talento.

La vocación como escudo ante la inteligencia artificial

En el contexto actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, conocer el talento innato se vuelve más crucial que nunca. Struch advierte que muchas profesiones están en vías de extinción, como la cirugía tradicional frente a la cirugía robótica. Ante este panorama, sostiene que la única posibilidad de sobrevivir profesionalmente es la especialización en aquello donde cada uno es un genio.

Si te dedicas a hacer lo que estimas, es insustituible" Investigador Tony Struch El investigador Tony Struch

“La vocación siempre va por delante de la profesión”, sentencia el experto. Su consejo es claro: no busques un trabajo solo para llegar a fin de mes, porque ese puesto será reemplazado por una máquina. En cambio, “si te dedicas a hacer lo que estimas, es insustituible”. Según Struch, el talento no es una única habilidad, sino la suma de varias capacidades que, al combinarse, crean un perfil único e irremplazable, como en el caso de deportistas de élite como Messi.

Leo Messi

Para facilitar este autodescubrimiento, la Fundación Geniotipo, de la que Struch forma parte, ha desarrollado un test de 46 preguntas que analiza los intereses, la personalidad y las suposiciones a futuro. Esta herramienta, disponible en su página web, está diseñada para que cualquier persona, ya sea un adolescente o un trabajador con experiencia, pueda identificar sus principales capacidades creativas y, con ello, su talento único.