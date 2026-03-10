El Granada CF pone en marcha la imaginación para volver a llenar el Nuevo Los Cármenes

El Granada ha lanzado una promoción para sus abonados, similar a la que ofertó en el partido frente al Málaga, según la cual, cada abonado podrá adquirir hasta cuatro localidades al precio de 15 euros. El resultado obtenido frente al Deportivo de La Coruña y el buen juego exhibido por el equipo puede colaborar a que exista una demanda suficiente como para poder volver a llenar el Nuevo Los Cármenes ante un rival que también lucha por la salvación de la categoría.

lesinados

Pacheta debe estar atento a la evolución de los lesionados. Es posible que para este partido pueda recuperar a Rubén Alcaraz, mientras que en el caso de Casadesús existen más dudas. No hay datos sobre las posibles lesiones de Bambo y Baba, que tuvieron que retirarse durante el encuentro disputado en Riazor, aquejados de molestias. Para este encuentro debe contemplarse también el gol average, que puede ser determinante en la clasificación final. En la primera vuelta el marcador fue de empate a cero goles.

horarios para semana santa

La Liga ha hecho públicos los horarios en los que el Granada jugará durante la Semana Santa. De esta manera, los próximos encuentros del equipo rojiblanco son los siguientes. Este domingo a las 16,15 el equipo jugará como local recibiendo al Andorra. El domingo 22 de marzo, también a las 16,15, se enfrentará a la Real Sociedad B como visitante. El Sábado de Pasión 28 de marzo (16,15 h.), anterior al Domingo de Ramos, recibirá al Huesca. El Jueves Santo, 28 de marzo (19 h.), jugará en Las Palmas.