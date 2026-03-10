Serer enfría la euforia en el Valencia CF: "Da muchos bandazos"

El exjugador del Valencia CF, Pep Serer, ha analizado la situación actual del club en una entrevista en 'Deportes COPE Valencia', donde ha pedido calma a pesar de las dos victorias consecutivas ante Osasuna y Alavés. Aunque el equipo se encuentra a siete puntos del descenso, Serer considera que la inestabilidad ha sido la tónica dominante durante toda la temporada y llama a la prudencia.

Para Serer, el equipo ha vivido en una montaña rusa de sensaciones. "He vivido tantas sensaciones este año en el Valencia, de decir, 'el equipo funciona', a dos semanas 'el equipo no funciona', a la tercera semana 'el equipo no compite'", ha explicado. El exdefensa describe una inestabilidad tremenda que genera desconfianza, aludiendo al último partido contra el Alavés, donde el equipo fue dominador en la primera parte pero acabó sufriendo y dependiendo de un "penalti absurdo" para sumar los tres puntos.

Humildad y precaución ante el sueño de Europa

Ante el debate sobre si el Valencia puede aspirar a meterse en Europa, Serer se muestra tajante y pide tener los pies en el suelo. "Pecaríamos de quizá demasiado optimismo", ha afirmado en COPE, insistiendo en la necesidad de no olvidar las dificultades recientes. Por ello, Serer pide "ser humildes y saber de dónde venimos y lo que hemos sufrido".

El exjugador reconoce que los fichajes del mercado de invierno se están adaptando y aportando, lo que le lleva a ser "optimista, pero siempre con mucha precaución". Sin embargo, advierte de la dificultad del calendario, con visitas a rivales como el Oviedo, que "se está jugando la vida". Serer subraya que para aspirar a cotas altas es imprescindible "encadenar varias victorias seguidas".

Corberán, entre los números y las dudas

Sobre la figura de Corberán, Serer reconoce que el equipo da "muchos bandazos" y que la afición ha mostrado su descontento, con cánticos de "Corberán dimisión" en Mestalla. El equipo suma puntos de Champions en la segunda vuelta, con 15 de 24 posibles, lo que evidencia una mejora en los resultados. "Parece que se ve un poco la luz", añade.

A nivel personal, Serer admite que el técnico le ha generado dudas. "Es verdad que ahora ha llevado números, pero yo creo que a todo el mundo nos creó muchas dudas", ha confesado. En su opinión, la mejoría de la plantilla es evidente gracias a la llegada de "gente nueva, gente oxigenada" que está empezando a dar su rendimiento y ha supuesto un salto de calidad.

Finalmente, el exvalencianista recuerda que en la "vida del entrenador", el único barómetro es el marcador. "Hubo un momento que estabas para morir", ha señalado sobre la situación del técnico hace unas semanas, cuando el aficionado che pensaba en su cese o dimisión. En el fútbol, como sentencia Serer, "los resultados son los que te marcan".