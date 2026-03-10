Las chicas juveniles del Asako Motril de fútbol playa son deportistas de ‘Alto Rendimiento’

El pasado 24 de febrero el BOJA publicaba los nombres de trece jugadoras del Club Deportivo Cultural Asako Motril que pasan a tener condición de deportistas de ‘Alto Rendimiento’ para la Junta de Andalucía. Son las componentes del equipo juvenil femenino de fútbol playa, terceras en el Campeonato de España en el año 2025. Ese estatus se lo han ganado por cumplir los requisitos exigidos por la Junta, que, en el caso de deportes de equipo no olímpicos, como el fútbol playa, es el clasificarse entre el primer y el tercer puesto en un Campeonato de España en categorías inferiores.

Para acceder a esta condición de ‘Alto Rendimiento’ los aspirantes deben cumplir requisitos estrictos. Además de la vecindad administrativa en Andalucía y una licencia federativa en vigor, se exige un expediente disciplinario limpio de sanciones por dopaje o conductas antideportivas. La inclusión suele realizarse por la vía ordinaria, basada en los méritos obtenidos en competiciones oficiales (como campeonatos de España o internacionales), o por la vía extraordinaria, ligada a criterios estatales.

Hay que recordar que los deportistas de alto rendimiento mantienen su estatus durante tres años, un periodo que puede ampliarse a cinco si el éxito se logra en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Por su parte, los técnicos disfrutan de esta condición durante la mitad del tiempo que sus deportistas, mientras que los jueces lo hacen por un año.

Beneficios

Entre los beneficios más destacados se incluyen la reserva de un mínimo del 3% de plazas universitarias, exención de pruebas físicas de acceso y planes de tutorías para adaptar horarios y exámenes. Asimismo la condición de alto rendimiento puntúa como mérito evaluable en oposiciones relacionadas con el ámbito deportivo. Además, aquellos que acceden por la vía ordinaria tienen derecho a permisos retribuidos en sus puestos de trabajo para asistir a competiciones oficiales. Finalmente, tienen preferencia en cursos de capacitación y posibilidad de reducción o exención de tasas académicas, junto con el acceso a becas específicas.