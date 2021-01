Lluvia de críticas a una influencer que desafía a sus vecinos negándose a usar mascarilla: "Es mi problema"

Marina Yers es una influencer con 3,8 millones de seguidores en la red social Tik Toky una vez más está en el punto de mira por sus polémicas declaraciones sobre el uso de la mascarilla. Marina Yers ha recibido multitud de críticas por un vídeo publicado en Tik Tok en el que, entre otras cosas, llega a decir que “si no me la quiero poner es problema mío”, en referencia al uso de la mascarilla.

El vídeo ya lo ha borrado de su perfil, pero ahora corre como la pólvora por Twitter, generando una infinidad de reacciones en contra de la actitud de la influencer, que también es muy popular en Instagram y Youtube.

EL VÍDEO DE LA POLÉMICA

En plena tercera ola en la que estamos sumergidos debido al Covid-19, las autoridades se empeñan en recordar la importancia del uso de las medidas de prevención. Pero algunas personas hacen caso omiso, como ocurre con Marina Yers, que abiertamente admite que no se pone la mascarilla porque no quiere. “Os han lavado la cabeza con esto de las mascarillas, ¿qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mio”, son las primeras palabras de un vídeo que dura un minuto.

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

Marina Yers continúa excusándose y afirma que no llevar mascarilla solo le influye a ella. “Hay una pandemia mundial, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mi, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?”, cuenta la influencer.

NO SE CREE NI AL GOBIERNO NI A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Marina Yers ya no solo reniega del uso de la mascarilla, sino que incluso se atreve a poner en duda la existencia real del Covid-19. “No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual y de hecho no cree en el coronavirus. Yo no me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación”, admite.

Para seguir explicando sus dudas sobre la existencia del coronavirus la influencer de origen ucraniano dice que sí es verdad que están muriendo personas “pero tengo un vecino que murió supuestamente de coronavirus y en realidad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso. Su mujer protestó y finalmente le dijeron que murió de coronavirus”, concluye.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ES CRITICADA

Esta no es la primera polémica que surge en torno a un vídeo de Marina Yers, ya que hace poco más de un mes subió un vídeo en el que aseguraba que el agua deshidrata. “Nunca pone que es un suero hidratante ni que sea algo que se use para la hidratación”, contaba en dicho vídeo.

Marina Yers y el agua. pic.twitter.com/R26R0kSADF — Josemi Díaz (@JosemiDiaz94) December 3, 2020

Al igual que con el último vídeo del uso de las mascarillas, Marina Yers borró el vídeo rápidamente y en esa ocasión incluso se arrepintió. “Me han encontrado arena en los riñones y tengo que beber dos litros de agua al día. Ahora sí que sí puedo decir que el agua hidrata mucho”, se retractaba.