El aplaudido discurso de Ibai Llanos sobre los impuestos que ha revolucionado las redes sociales

Ibai Llanos ya está acostumbrado a ser Trending Topic en Twitter en varias ocasiones. Su gran calado entre el público que le sigue por sus redes sociales, Youtube o Twitch, provoca que muchas de las reflexiones y pensamientos del streamer vasco se hagan virales. Actualmente, Ibai está en boca de todos por un vídeo que publicó hace tiempo y que ha sido rescatado en el que lanza un alegato acerca de tributar en España y no en Andorra.

El vídeo está siendo recordado y visualizado por miles de personas a raíz del récord mundial de espectadores en Twitch que logró el murciano TheGrefg, que congregó a casi dos millones y medio de personas. TheGrefg es murciano, pero vive en Andorra, ya que él siempre ha admitido que prefiere tributar allí que en España.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

EL ALEGATO DE IBAI LLANOS

El vídeo tiene una duración de dos minutos e Ibai Llanos se muestra a favor de tributar en España, como él hace. Para empezar es bastante claro y opina que se deberían de cobrar más impuestos todavía a los que más ganan. “Es normal que a la gente que gana mucha pasta y que es rica le quiten muchísimo dinero; y más quizá que le deberían quitar. Y menos les deberían de quitar a los que ganan 2.000 euros o menos. Ojalá que a esa gente le quitasen los impuestos por completo”, comenta

En este país necesitamos a más gente como Ibai Llanos, a quien no le importa pagar sus impuestos, con la cabeza bien amueblada y que es imposible que te caiga mal (a no ser que estés muerto por dentro), y menos youtubers de los cojones que se van a Andorra a no pagar impuestos. — Chucki (@chuckiclampy) January 13, 2021

“ME PARECE UN BUEN ACTO TRIBUTAR EN ESPAÑA”

Ibai Llanos, que vive cerca de Barcelona junto a otros tres streamers -Ander Cortés, Reven y BarbeQ-, triunfó también hace muy poco logrando su récord personal de espectadores retransmitiendo las campanadas de Nochevieja ante más de medio millón de dispositivosconectados. “Me parece un buen acto tributar en España porque es lo que hace todo el mundo, yo no voy a ser menos. Como gano mucha pasta me la pela que me quiten el cincuenta por ciento, me parece normal”, destaca.

Esto es una fumada https://t.co/TGgfXfXVAD — Ibai (@IbaiLlanos) January 1, 2021

También es cierto que Ibai admite que la diferencia entre Andorra y España a la hora de tributar es inmensa, pero insiste en que le da igual que le quiten mucho dinero en impuestos. “Yo vivo de puta madre, me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. También os digo que cuando dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España te asustas y te llevas un hostión. Es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal”, explica Ibai.

ALGUNAS REACCIONES DE PERSONALIDADES

Algunos rostros conocidos se han pronunciado sobre el vídeo de Ibai, como es el caso de Gabriél Rufían, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso; y Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Hay mil veces más patriotismo en esto que dice @IbaiLlanos que en todas sandeces que leemos a diario de los trileros de las banderitas. pic.twitter.com/G26hSjDFGX — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 12, 2021