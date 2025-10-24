La Huella Verde afianza el compromiso sostenible de las empresas en Granada

Granada ha celebrado su tercera Feria de la Sostenibilidad, un evento que, según su organización, se consolida en la provincia gracias a la alta afluencia y al gran número de actividades. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación y la Cámara de Comercio, busca unir y poner en valor los avances del tejido empresarial y las instituciones en materia de sostenibilidad.

Un tejido empresarial comprometido

Alfredo Lozano, director de ‘La Huella Verde’, ha explicado que el empresariado granadino avanza de forma decidida hacia una gestión más sostenible. Como prueba de ello, durante la feria se ha otorgado el certificado 'Huella Verde' a 17 organizaciones. Este reconocimiento, impulsado por la Cámara de Comercio en colaboración con la asociación, distingue el "compromiso de las organizaciones en un modelo de desarrollo sostenible, regenerativo, responsable y comprometido con las personas y con nuestro territorio".

El problema de la sostenibilidad lo vamos a resolver todos, no podemos esperar a que sea resuelto por otros" Alfredo Lozano Director Huella Verde Granada

Alianzas para un reto global

‘La Huella Verde’ se define como una asociación que promueve un modelo integral de sostenibilidad, abarcando las áreas ambiental, social y económica. Su principal objetivo es fomentar alianzas para afrontar un desafío universal. En palabras de su director, "el problema de la sostenibilidad lo vamos a resolver todos, no podemos esperar a que sea resuelto por otros". La asociación nació de la inquietud de empresarios locales y hoy trabaja para unificar sinergias entre el sector privado y las administraciones públicas.

Podemos sacar ser un poco orgullosos en granada de que nuestro tejido empresarial cada vez está más comprometido" Alfredo Lozano Director Huella Verde Granada

El proyecto cuenta con colaboraciones clave con la Universidad de Granada, a través de una cátedra propia, y con el Ayuntamiento en el proyecto del Anillo Verde de la ciudad. Lozano se muestra optimista y afirma que "podemos sacar ser un poco orgullosos en Granada de que nuestro tejido empresarial cada vez está más comprometido". Por ello, anima a todas las entidades interesadas a sumarse a la iniciativa contactando a través de la Cámara de Comercio o directamente con la asociación.