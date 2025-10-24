Maracena vive una locura por la Copa del Rey y se muda a Los Cármenes para la visita del Valencia

La localidad de Maracena vive una auténtica locura ante la cita histórica que la Unión Deportiva Maracena afrontará la próxima semana en la Copa del Rey frente al Valencia CF. La expectación es tal que el club ha decidido trasladar el partido al estadio Nuevo Los Cármenes, una decisión que se ha visto respaldada por los datos: en un solo día, entre invitaciones y ventas, 7.000 maraceneros han adquirido su entrada para el encuentro.

Una decisión 'triste' pero acertada

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha reconocido en el programa Herrera en COPE Granada que la decisión de no jugar en la ciudad deportiva local fue, en un primer momento, "muy triste", sobre todo porque la Real Federación Española de Fútbol "había dado el ok" a las instalaciones. Sin embargo, el club argumentó que se enfrentaba a una "avalancha de peticiones" de entradas que hacían inviable jugar en su campo por motivos de aforo y evacuación.

A pesar de la tristeza inicial, el alcalde se ha mostrado "contento como padre de que los niños y niñas de Maracena puedan venir a Los Cármenes gratuitamente a ver el fútbol". Además, ha aclarado que todo el acuerdo para el traslado ha sido gestionado directamente entre los clubes: "Nosotros aquí no hemos tenido nada que ver", ha señalado, refiriéndose al Ayuntamiento de Maracena.

El partido empieza 0-0

Con la perspectiva del tiempo, Porcel cree que el club tuvo "buen criterio" al ver las cifras de venta de entradas. "Tenían razón", ha admitido. Ahora, el enfoque está puesto en lo deportivo y en gozar de una jornada única. "Yo creo que hay que disfrutar", ha afirmado el alcalde, quien recuerda que aunque el Valencia es un equipo de Primera División, "el partido empieza 0-0".

Lo bonito es que el nombre de Maracena está sonando en toda España

El regidor, que se confiesa "muy supersticioso", prefiere no especular sobre una hipotética victoria y un futuro cruce contra un equipo grande. "No me gusta hacer castillos en el aire", ha comentado, asegurando que ese tipo de pensamientos "da muchísima mala suerte". Para Porcel, el gran triunfo ya se ha conseguido: "Lo bonito es que el nombre de Maracena está sonando en toda España. Con eso nos tenemos que quedar estos días".