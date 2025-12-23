Leucemia infantil y donación de médula: la historia de Victoria Esperanza, la niña que afronta la Navidad desde el hospital

A solo 24 horas de la Nochebuena, mientras miles de familias andaluzas ultiman cenas y reencuentros, Victoria Esperanza, una niña de seis años, vive una Navidad muy distinta. La pasa en una habitación de hospital, en aislamiento, junto a su madre, María del Mar. Pero también la vive con un regalo inmenso: una nueva oportunidad de vida tras recibir, el pasado 18 de diciembre, un trasplante de médula ósea.

Cinco días después de la intervención, Victoria está “cantando, bailando, jugando y haciendo manualidades, como si no hubiera pasado nada”, cuenta su madre en una entrevista en COPE Andalucía. La pequeña, diagnosticada de leucemia, afronta el proceso con una serenidad y una fortaleza que emocionan a quienes la escuchan.

Una intervención consciente, despierta y llena de esperanza

El trasplante se realizó el pasado jueves. Victoria no estaba sedada, estaba despierta escuchando los villancicos que canta La Niña Pastori y que tanto le gustan. La médula llegó “como una bolsa de sangre, gota a gota”, mientras ella escuchaba villancicos. “Cada gota era una gota de vida”, relata María del Mar. La niña fue consciente en todo momento de la importancia del momento, sabiendo que dentro de ella entraba una médula nueva y, con ella, una nueva oportunidad.

Ahora comienza la siguiente fase: esperar 15 días para realizar una prueba llamada quimerismo, que permitirá comprobar cómo su cuerpo va aceptando la nueva médula. Un proceso delicado, pero vivido con optimismo y esperanza.

Una niña que anima a donar médula

Victoria no solo afronta su enfermedad con valentía, sino que se ha convertido en una pequeña embajadora de la donación de médula ósea. En redes sociales explica lo sencillo que es hacerse donante y, en su día a día, no duda en preguntar a todo el que se cruza con ella si tiene entre 18 y 40 años. “Si los tienes, hazte donante”, cuenta su madre con una sonrisa.

Su preocupación, desde el primer momento, fue qué pasaría si no aparecía un donante compatible. Los médicos se lo explicaron con claridad y ella, con solo seis años, decidió poner todo de su parte: animar a todo el mundo a dar ese paso que puede salvar vidas.

Una Nochebuena distinta, pero llena de gratitud

Esta Navidad no habrá mesa grande ni reuniones familiares. María del Mar y Victoria pasarán la Nochebuena solas, en la habitación del hospital. “La Navidad es donde tú estés y con quien tú estés”, asegura su madre. Y esta será una Navidad de agradecimiento: al donante anónimo que ha hecho posible el trasplante, y a todo el personal sanitario que las cuida cada día.

“Tenemos que dar gracias por la sanidad que tenemos, por los médicos, enfermeros, auxiliares y todo el personal que hace que nuestra estancia sea más llevadera”, subraya María del Mar.

Una historia que recuerda, en estas fechas, lo verdaderamente importante. Mientras muchos se quejan de cenas incómodas o discusiones familiares, Victoria Esperanza celebra la Navidad con lo esencial: vida, esperanza y gratitud.