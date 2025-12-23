El efecto Funes se gana al malaguismo sostenido en la filosofía "Kung Fu Panda"

Algo ha cambiado en el Málaga Club de Fútbol en este tramo final de 2025. La reciente victoria por 2 a 1 frente al Almería ha devuelto la ilusión y la esperanza a una afición que despedía un año de sinsabores. El punto de inflexión tiene un nombre claro: Juan Francisco Funes, cuya llegada al banquillo el pasado 19 de noviembre, ha supuesto una completa transformación para el equipo.

Del escepticismo a la confianza

El nombramiento de Funes generó un intenso debate y dudas que, en su momento, se consideraron lógicas. Su trayectoria al frente del filial, el Atlético Malagueño en Segunda Federación, planteaba un escenario comprometido para asumir las riendas del primer equipo. Sin embargo, lo que empezó como un escepticismo razonable derivó en faltas de respeto que resultaron, a todas luces, injustas.

Muchos han tenido que "recoger cable", como se suele decir popularmente. Las críticas no solo cuestionaban su capacidad, sino su profesionalidad, y a menudo se utilizaba su figura para atacar a los dirigentes del club. Funes, lejos de entrar en polémicas, ha respondido con trabajo, honradez y, sobre todo, resultados: el equipo ha sumado 11 puntos de 15 posibles bajo su dirección.

En la última rueda de prensa, tras ganar al Almería, el entrenador fue cuestionado si su trabajo en este mes había servido para tapar bocas, lejos de sacar pecho, tiró de humildad: "Ojalá me vaya bien porque eso quiere decir que al Málaga le va bien. Llevamos viviendo situaciones difíciles muchos años. Yo entré, por cuarta vez, con riesgo de que el club desaparezca. Entiendo a la gente perfectamente. Somos la mejor ciudad del mundo y nuestro sitio está en otra categoría.

A lo que proseguía: "Hay un grupo joven, con muchas ganas, un cuerpo técnico con el que he trabajado muchas veces, y era una oportunidad única para mí. Trabajo cada día para que la gente se sienta orgullosa. En un cargo de esa responsabilidad, sé dónde estoy, y lo que uno haga debe hacerlo por el bien del club”.

La filosofía del melocotonero sagrado

Más allá de los números, el técnico ha calado en el vestuario con una particular filosofía de vida y trabajo inspirada en la película Kung Fu Panda. "El otro día dije una frase de Kung Fu Panda, que la vimos en el vestuario, no era casualidad, me gusta utilizarlo para trabajar valores", explicó el propio Funes en el programa 'Gol a Gol' de Canal Sur.

Kung Fu Panda se instala en el vestuario del Málaga

El objetivo de esta dinámica era claro: "Queríamos que se centraran en el ahora y el presente, muchas veces estás con demasiadas cosas en la cabeza". Para ello, recurrió a una escena icónica del filme. "Hay una escena del melocotonero sagrado, en la que dice que el ayer ya es pasado, que el futuro todavía no ha llegado y que el ahora es un regalo, por eso se llama el presente. Me gusta utilizar para el trabajo estas herramientas", detalló el entrenador.

El ayer ya es pasado, que el futuro todavía no ha llegado y que el ahora es un regalo, por eso se llama el presente" Juan Francisco Funes Entrenador Málaga C.F.

Un futuro esperanzador

Con esta mentalidad, Funes ha silenciado las críticas sin alzar la voz, dedicándose a transmitir sus valores y a sumar. El Málaga cierra el año con 26 puntos y una dinámica ascendente que invita al optimismo. Aunque nadie quiere hacer las cuentas de la lechera, la realidad es que el equipo ha recuperado la competitividad y la confianza.

Funes durante su presentación

De hecho, si el conjunto malaguista sumara los seis puntos que quedan en juego antes de finalizar la primera vuelta, frente a Sporting y Ceuta, superaría el número de puntos obtenidos en el mismo tramo de la temporada pasada. Un objetivo que hace unas semanas parecía una quimera y que ahora, gracias a la filosofía del "ahora", se presenta como un desafío posible.