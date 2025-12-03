Así es la tarjeta con la que COPE Málaga felicita este año la Navidad

En este 2025, el tradicional concurso de tarjetas de Navidad de COPE Málaga cumple su mayoría de edad, 18 años. Nació con la vocación de, no solo poner en valor este método de felicitación, también con el objetivo de conservar la tradición.

En este concurso participan cada año centenares de niños pertenecientes a centros educativos de Málaga capital y provincia. Este miércoles, 23 de diciembre, tiene lugar la entrega de premios en el Salón de Actos de Cajamar, en la Alameda Principal, en Málaga.

Como en ediciones anteriores, la elección no ha sido fácil debido al nivel mostrado por todos los participantes. Finalmente, la ganadora del concurso de tarjetas navideñas de este año ha sido Alejandra Gil Romero, alumna de 11 años del Colegio Diocesano Juan XXIII de Estepona.

Pensé en cómo podía unir la Cadena COPE con la Navidad"

Alejandra ha contado a COPE que se siente muy feliz por haber conseguido alzarse con el primer premio. Sobre su creación, señala que para el concurso de la Cadena COPE, se acordó de su padre porque él suele escuchar la emisora: “Para la idea del dibujo pensé en como podía unir la COPE con la Navidad. Se me ocurrió dibujar el nacimiento del Niño Jesús y de fondo, una radio”.

Esto que nos describe Alejandra, es precisamente lo que se puede ver en la tarjeta de Navidad con la que, este año, COPE Málaga felicitará las fiestas a sus clientes y amigos, como puedes comprobar en la imagen principal que acompaña a esta noticia.

MUY FELICES

El padre de Alejandra, Óscar, no cuenta que han recibido la noticia con mucha alegría: “No nos comentó nada de la idea que tenía para la tarjeta de Navidad. A la hora de la elección, le buscamos el logotipo de la COPE”.

Óscar asegura que la tarjeta de Navidad con la que su hija ha ganado el concurso va a servir para felicitar a la familia en estas fiestas.

MÁS PREMIOS

Además del primer premio, COPE Málaga también ha elegido a dos ganadores más. El segundo premio ha recaído en Juan Carlos Sánchez Burgos, del IES Ana Carmona 'Veleta'. El tercer premio ha sido para Aitana María Senés Cruz, el Colegio Sierra Blanca El Romeral, de Málaga capital.