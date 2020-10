Juan y Medio sorprende en directo con su versión de Shakira: "Qué grosero..."

Juan y Medio no deja indiferente a nadie en el programa que presenta cada tarde junto a Eva Ruiz en la televisión pública andaluza. Cada día nos sorprende con algo y en esta ocasión ha hablado sobre una canción de Shakira que han puesto durante el programa 'La tarde aquí y ahora'.

CRITICA LA LETRA DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA

La canción en concreto se titula 'Suerte' y la canta la colombiana Shakira. Al sonar la canción, Juan y Medio comenta que “está es la de los pechos como montañas”. Su compañera Eva Ruiz le corrige y le aclara que lo que dice la canción es lo siguiente: “Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas”.

Es entonces cuando Juan y Medio lanza su dardo y añade que “ya tiene que estar mal de la vista el payo para confundir unos pechos con unas montañas. Está muy mal traído, qué grosero”. La cantante llegó a admitir en alguna ocasión que tuvo complejos por el tamaño de sus pechos y que incluso pensó en pasar por el quirófano para aumentar el tamaño de los pechos.

EL COMPLEJO DE JUAN Y MEDIO

Y si hablamos de complejos, Juan y Medio no se queda atrás con una revelación que hizo hace poco en el programa de Canal Sur sobre la forma de su cabeza y, sobre todo, sobre el tamaño de sus orejas. Para ello adjunto dos fotos de cuando era niño y comentó que “siempre me hacía las fotos por el perfil izquierdo, no se me han corregido las orejas, sino que me ha crecido la cabeza y ahora está todo más proporcionado, pero yo con dos meses ya tenía esas orejas”.

También se refirió a la forma de su cabeza cuando era niño: “Tengo una cabeza con ángulos, algo poco conocido. Tengo la cabeza cuadrada por arriba y luego se va afinando”, recalca el presentador.

