El joven de Torrox que revoluciona el campo con 19 años: cambia la Play por un rebaño de cabras

David Tomé tiene 19 años y una meta clara: ser cabrero. En Torrox (Málaga), un municipio más conocido por el sector turístico, su caso es peculiar. No proviene de una tradición ganadera; sus padres se dedican al turismo. Sin embargo, su pasión por el sector primario lo ha llevado a construir su propio camino, un proyecto que comenzó a los 12 años con la compra de su primera cabra.

Una vocación a contracorriente

La afición de David por el campo viene de lejos. De niño, mientras otros querían consolas, él pedía animales para sus cumpleaños o para Reyes. "Yo nunca he utilizado una Play", confiesa, "y me la ponen y no sé utilizarla". Su devoción era tal que prefería acompañar a un cabrero que asistir a la cabalgata de Reyes.

Yo nunca he utilizado una Play, me la ponen y no sé usarla"

Este proyecto es fruto de su propio esfuerzo y trabajo. "El corral que tengo me lo he hecho yo, mis cabras me las he comprado yo", asegura David, quien se enorgullece de su autonomía. Aunque sus padres lo han apoyado, subraya que no le han regalado nada: "Lo que yo tengo y lo que vaya a tener me lo voy a ganar yo con mi trabajo y con mi sudor". Su aprendizaje ha sido autodidacta, basado en la experiencia. "En este sector lo que más cuenta es la práctica", afirma.

Lo que yo tengo y lo que vaya a tener, me lo voy a ganar con mi trabajo y con mi sudor"

David Tomé y sus cabras

Del corral a la quesería con ecoturismo

Actualmente, David cuenta con una decena de cabras, pero su ambición es mayor. Su proyecto a corto plazo es ampliar su ganadería hasta alcanzar entre 200 y 300 cabras y formalizar su situación. Sin embargo, se ha topado con la burocracia. "Aquí en mi municipio me va a ser complicado", admite, por lo que está valorando alquilar una nave en otro municipio para hacer realidad su sueño.

El plan de David va más allá de la ganadería tradicional. Su modelo de negocio se basa en el ecoturismo. Además de la producción de leche y carne, quiere ofrecer talleres y visitas guiadas. El objetivo es doble: "Darle un valor añadido a lo que es tu ganadería" y, a la vez, "que la gente también le dé valor y sepa lo que es esto".

A largo plazo, el joven emprendedor sueña con cerrar el círculo. "Me gustaría hacer es coger y hacer una pequeña quesería para yo mi propio producto, poder coger y fabricarlo en queso", proyecta. De esta manera, podría vender su propia materia prima directamente, garantizando a los consumidores un producto de calidad y de cercanía y asegurándose un precio más digno.

David Tomé podría ser, como él mismo sugiere, "el joven más joven de Málaga que se quiere dedicar a esto" sin tener antecedentes familiares. Un ejemplo de emprendimiento juvenil que desafía las estadísticas y que espera pronto poder anunciar la apertura de su futura ganadería en la provincia de Málaga.