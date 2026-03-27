La Junta de Andalucía regula el acceso en coche a Mónsul y Genoveses este verano

La Junta de Andalucía ha anunciado la regulación del acceso para vehículos a motor a las populares playas de poniente de San José, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La medida afectará a las playas y calas de Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón y estará en vigor desde el 20 de junio hasta el 27 de septiembre.

Proteger el entorno y garantizar la seguridad

El objetivo es reducir la presión del tráfico rodado durante el verano para favorecer la conservación. Se busca evitar la degradación de georrecursos, proteger hábitats de interés comunitario, reducir el polvo en los caminos y evitar que coches mal aparcados obstaculicen el paso de vehículos de emergencia. El delegado territorial, Manuel de la Torre, ha explicado que se trata de "compatibilizar el uso público de estas playas, que en verano es intenso, con la protección de sus valores ambientales y garantizar la seguridad de los visitantes".

La resolución, que se publicará próximamente en el BOJA, permitirá licitar el servicio de control de acceso. El director conservador del Parque Natural, Salvador Parra, ha recordado que esta regulación se ampara en la normativa del propio espacio, que permite regular el acceso de visitantes "para la adecuada preservación de los recursos naturales".

Límites a la actividad de kayaks y piraguas

La normativa también establece una nueva regulación para la actividad recreativa de kayaks, piraguas y artefactos flotantes similares sin motor. Durante el mismo periodo, no podrán agruparse en un número superior a cinco en el litoral del parque. Según Parra, esta medida es clave porque "las acumulaciones de este tipo de embarcaciones en números elevados y sin control pueden comprometer la conservación de especies marinas litorales y suponer un deterioro de los valores paisajísticos del parque".

Resulta necesario poner un límite, 5 kayaks o piraguas, a partir del cual sería necesario obtener autorización" Salvador Parra Director del Parque

Inversión de 1,3 millones en proyectos de conservación

Paralelamente, la Junta está invirtiendo 1,3 millones de euros en proyectos de conservación en el parque. Uno de ellos es la restauración y acondicionamiento del humedal de las Salinas de Cabo de Gata, donde se renovará el vallado de protección, los observatorios de aves y se crearán nuevos islotes para la nidificación.

Otro proyecto se centra en la restauración de ecosistemas degradados en zonas como Vela Blanca y la Playa de los Muertos. Las actuaciones incluyen la canalización de usuarios por senderos, la restauración de áreas erosionadas con especies autóctonas y la protección de georrecursos como la duna fósil de Los Escullos y la duna de Mónsul.

El delegado ha concluido reafirmando el compromiso de la Junta para que Cabo de Gata-Níjar "siga siendo uno de los enclaves mejor conservados del litoral mediterráneo". Para ello, ha destacado la importancia de contar "con el compromiso y colaboración del resto de administraciones públicas, asociaciones conservacionistas, expertos, empresas que trabajan en el Parque Natural y de todos los almerienses".