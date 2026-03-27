El Gobierno acepta indemnizar a los familiares de Amador Rey, que falleció el 10 de marzo de 1972 durante una manifestación de los trabajadores de Bazán

El Gobierno está estudiando ya medio centenar de peticiones para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Lo ha dicho en el Pleno del Congreso durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

Entre las que ya ha sido admitida está la de la familia de Amador Rey, que falleció el 10 de marzo de 1972 en Ferrol, durante una movilización de los trabajadores de la antigua Bazán, a disparos de la Policía Armada, en donde otro operario, Daniel Niebla, también falleció, además de producirse decenas de heridos.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Amador Rey, que por el momento no ha trascendido la cuantía económica que percibirán sus herederos.