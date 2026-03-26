Paco López, un levantinista convencido de la salvación: "Veo al equipo con una confianza tremenda"

El entrenador Paco López (Silla (Valencia), 1967) ha visitado los estudios de COPE Valencia y ha repasado la actualidad del fútbol valenciano, aunque ahora su prioridad es otra. "Estoy muy feliz en mi casa, con mi familia, con mis amigos y no puedo pedir más", asegura, explicando que cuando no entrena intenta desconectar y disfrutar de la familia.

Estoy muy feliz en mi casa, con mi familia, con mis amigos y no puedo pedir más" Paco López Exentrenador del Levante UD

López admite vivir en la "contradicción" de los entrenadores, que echan de menos el césped cuando no tienen equipo. A pesar de ello, sigue muy conectado al fútbol. "Me trago todos los partidos que puedo el fin de semana", confiesa. Eso sí, lo hace desde casa, en parte por un problema de espalda que le ha impedido moverse con normalidad. Ve los partidos con una mezcla de aficionado y entrenador, y a veces los elige según el técnico que dirija al equipo, porque considera que "esta profesión es un aprendizaje continuo".

La actualidad de los equipos valencianos

Como levantinista declarado, Paco López analiza la situación del Levante UD con optimismo. "Ahora, como todos los levantinistas, con ilusión", afirma. Reconoce que "hace un mes la cosa se veía muy negra", pero las sensaciones han cambiado. "Veo al equipo ahora con una confianza tremenda", destaca, elogiando la implicación y el compromiso de una plantilla joven que "va a estar peleando hasta el final".

El Levante UD va a estar peleando hasta el final" Paco López Exentrenador del Levante UD

Sobre el pasado reciente del club, recuerda el amargo no ascenso contra el Alavés como "un palo tremendo para todos". "Fíjate las cosas cómo cambian en los clubs; dependemos de que la pelotita entre", reflexiona sobre un momento que cambió la historia de la entidad. También califica el ascenso de la pasada campaña, con Julián Calero al mando, como un "tremendo exitazo" para una plantilla que se construyó con "mucha implicación".

El Valencia, una 'montaña rusa'

En cuanto al Valencia CF, el técnico de Silla describe su trayectoria como una montaña rusa, un ejemplo de lo que es el mundo del fútbol. Considera que la exigencia de un club histórico influye en el rendimiento cuando los resultados no acompañan. "Los estados de ánimo influyen mucho", opina. Sin embargo, su visión sobre el equipo es positiva: "Pienso que tiene mejor plantilla de lo que la clasificación dice".

Además, López tiene una alta opinión del técnico valencianista, Carlos Corberán. "Tiene un, para mí, un muy buen entrenador", sentencia. Como anécdota, desvela que compitió con él por el banquillo de Olympiacos tras su salida del Levante: "La terna estaba entre Carlos Corberán y yo, y al final se decidieron por él".

su salida del levante ud

Paco López se queda con todo lo bueno que le pasó en el Levante UD, durante 147 partidos, pero admite que hubiera preferido otra forma de salir, tras ser despedido en octubre de 2021. "No sé si eran muchos o pocos, pero hubo mucha presión. Es algo que no quiero entrar mucho porque no me interesa, porque en las redes sociales hay mucho odio. Hay gente muy infeliz y yo soy trato de ser todo lo contrario. Todo eso afecta y ya está e influyó", recordó en COPE.