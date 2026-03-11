José Antonio Zarzalejos y Adolfo Arjona se dan cita en Málaga para descifrar "la huella de Sánchez"

Los veteranos periodistas José Antonio Zarzalejos (colaborardor de 'Herrera en COPE') y Adolfo Arjona (director de COPE Andalucía y director de 'La Noche de Adolfo Arjona') se darán cita este jueves en Málaga para presentar y debatir sobre el último libro del exdirector de ABC, 'La huella de Sánchez'. El encuentro, que promete ser una conversación abierta y crítica sobre los últimos siete años de la política española, tendrá lugar en el espacio ÁGORA-UTAMED. Aunque la entrada es libre hasta completar aforo, se recomienda reservar plaza a través del teléfono 625 44 12 76.

Una huella profunda y negativa

José Antonio Zarzalejos ha explicado que su libro es un relato que acoge los últimos siete años de la vida política española, un periodo en el que, a su juicio, Pedro Sánchez está dejando una “huella muy profunda, y no una huella positiva”. El periodista considera que el presidente gobierna “en coalición con los adversarios más tradicionales de la Constitución de 1978”, apartando al Parlamento y destruyendo el sistema parlamentario. “Esta es la peor huella que está dejando Pedro Sánchez para el futuro inmediato de nuestro sistema político”, ha sentenciado Zarzalejos.

Esta es la peor huella que está dejando Pedro Sánchez para el futuro inmediato de nuestro sistema político" José Antonio Zarzalejos

El autor también ha mostrado su preocupación por la presión que se ejerce desde los poderes públicos sobre la prensa. Según ha detallado, esta presión se manifiesta de forma indirecta, “a través de la negativa a distribuir objetivamente la publicidad institucional”, la “discriminación en la acreditación a medios en viajes y briefings” o mediante “la enorme manipulación de la radio y la televisión públicas”. En este sentido, Zarzalejos ha denunciado una de las herramientas que más se están utilizando: la división del sector. “Se valen de periodistas contra periodistas y contra medios, es uno de los peores diagnósticos de la situación en nuestro sector”, ha afirmado.

Un interrogatorio, no una presentación

El encuentro no será una presentación al uso. Estará conducido por el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, quien ha adelantado que su intención es retar al autor. “Mi papel debe ser incomodarle”, ha asegurado Arjona, anticipando que preguntará a Zarzalejos sobre la posible “complicidad de grupos periodísticos y de periodistas” en el menoscabo de la libertad de prensa.

Mi papel debe ser incomodarle" Adolfo Arjona

Sobre la mesa se pondrán otras cuestiones espinosas, como el papel de la Corona. Arjona planteará si la neutralidad constitucional a la que está obligada la institución la convierte en “un personaje inmóvil, anacrónico”. Zarzalejos ha recogido el guante, asegurando que explicará cómo Sánchez ha creado “otra de las grandes disfuncionalidades en el sistema” con su “distanciamiento voluntario y malintencionado respecto del funcionamiento de la Corona”.

El evento tendrá lugar este jueves a las 18:00 horas en la sede social de UTAMED, situada en la calle Bolsa número 13, primera planta, en Málaga. La entrada es libre hasta completar el aforo, pero dado el interés que ha generado el acto, la organización recomienda asegurar un asiento. Para ello, es posible realizar una reserva llamando al teléfono 625 44 12 76.