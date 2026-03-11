Caso Francisca Cadenas: Los huesos hallados en la casa de los detenidos son "aparentemente humanos"

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, de quien se perdió la pista en Hornachos (Badajoz) en el año 2017. Este avance clave en la investigación, que ha permanecido años sin grandes progresos, sitúa el caso en un punto de inflexión tras el hallazgo de restos óseos en una vivienda vinculada a los detenidos.

Según ha podido saber COPE de fuentes de la investigación, los huesos hallados, que son "aparentemente humanos", se han encontrado bajo el suelo de una especie de hall en el acceso a la segunda planta de la vivienda, en una zona de paso.

Amplio dispositivo de la UCO

Las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), con unos 50 agentes desplegados en la jornada de este miércoles, se han concentrado durante todo el día en la vivienda principal de los investigados, pero el foco se ha ampliado a última hora.

Los agentes han procedido a precintar otra propiedad privada, localizada en la zona de Puerta Llerena, al final de la calle Campillo. Se trata de una propiedad de tipo rústico, descrita como una especie de solar, cuya puerta ha sido sellada y es custodiada por una patrulla que restringe el paso.