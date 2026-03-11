La última hora del Panathinaikos-Betis, por José Manuel Oliva

El Betis se encuentra en el Olímpico de Atenas para disputar la ida de los octavos de final frente al Panathinaikos dirigido por Rafa Benítez. El equipo se ha entrenado con normalidad y tiene a casi toda la plantilla disponible, con las conocidas ausencias de Lo Celso, Amrabat e Isco.

Un rival con el sello de Benítez

El conjunto griego se caracteriza por ser un equipo con el sello de Rafa Benítez, que plantea un esquema muy compacto con líneas juntas y una defensa de cinco hombres. Su principal amenaza en ataque es Tetteh, el delantero fichado en el mercado invernal y autor de los tres goles que clasificaron a su equipo ante el Viktoria Plzen.

Bajas en ambos conjuntos

El Panathinaikos también afronta el partido con ausencias notables. Por sanción, no está disponible el internacional griego Bakasetas, y se suman a la baja los defensores Javi Hernández y Touba, un fijo en los planes de Benítez.

El posible once del Betis

En cuanto al posible once del Betis, todo apunta a Pau o Álvaro Valles en la portería. La defensa estaría formada por Ruibal, Natan, Llorente y Ricardo Rodríguez, con un centro del campo donde jugarían Marc Roca, Fornals y Fidalgo, dejando el ataque para Antony y Cucho.

El encuentro se disputará en el estadio Oaka, cuya capacidad está reducida a 35.000 espectadores por obras. El Betis busca un buen resultado para intentar poner de cara la eliminatoria antes del partido de vuelta en Sevilla.