Jorge Fernández explica la frase que más usaba para ligar: "No compromete tanto"

Existen multitud de tácticas para flirtear con aquella persona que te gusta. La primera cita suele ser un paso importante, por lo que hay que pensar bien el escenario que se elige. Salir a dar un paseo, ir a cenar o acudir a ver una película al cine son algunos de los ejemplos.

Jorge Fernández quiso dar su opinión sobre sus métodos para ligar cuando era más “golfo”, como él mismo admite, tema que salió a la palestra cuando una concursante resolvió un panel del programa 'La ruleta de la suerte'. Una vez más, el famoso presentador de Antena 3 mostró su lado más sincero y, en esta ocasión, su lado más ligón.

HISTORIAS DE AMOR EN EL CINE

En uno de los paneles a resolver de 'La ruleta de la Suerte' la pista que se daba era la palabra “cine”. Una concursante resolvió el panel con la siguiente frase: “Lugar donde comenzar una historia de amor”, lo que trajo las opiniones de los concursantes y del propio presentador.

“Muchas historias de amor han dado lugar en el cine porque la verdad que invitar a alguien al cine es algo que no compromete demasiado, no es como ir a cenar o ir a mi casa. Es perfecto”, comenta Jorge Fernández.

Jorge Fernández iba animándose y continuaba diciendo que además en la oscuridad del cine “puedes hacer algo sin que te vean como un besito, un bostezo tonto...”.

IR A DESAYUNAR TAMPOCO ES COMPROMETIDO

Pero el presentador no solo habló sobre las citas en el cine, sino que también se refirió a otros escenarios y momentos, como por ejemplo, el hecho de ir a desayunar. “Invitar a desayunar tampoco compromete tanto, no es como cenar que tiene otro matiz. Hay luz del día y hay más gente. Desayunar no compromete tanto, es buena”, apunta.

Eso sí, Jorge Fernández aclara un asunto importante y es que habla de invitar a desayunar “sin haber pasado la noche anterior juntos, eso no tiene nada que ver”, afirma entre risas.

SU FRASE PARA LIGAR

Pero todavía quedaba la mejor reflexión y confesión de Jorge Fernández, que admite que cuando quería poner toda la carne en el asador invitaba a su cita a echar la siesta.

“Cuando era golfo e iba con todo le invitaba a echar la siesta. Como te digan que sí vas con todo ya. Si te dicen que sí pues bien y si no ya habrá tiempo”, reconoce entre las risas del propio Jorge Fernández, de los concursantes y del público presente en el plató de 'La ruleta de la suerte'