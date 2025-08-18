Juanma Castaño, sorprendido con el primer partido de Lamine Yamal de la temporada: "En el primer balón que tocó..."

El Barcelona se impuso con un contundente 0-3 el sábado 16 de julio en Son Moix, en un partido marcado por la polémica. El Mallorca tuvo que jugar con nueve futbolistas desde el minuto 39 por dos expulsiones, el gran protagonista fue el árbitro Munuera Montero, no solo por esas rojas en la primera mitad, sino también por la jugada del segundo gol blaugrana.

la polémica del partido

En esa acción, un disparo desde fuera del área golpeó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el césped durante varios segundos. Mientras el defensa permanecía en el suelo, Ferran Torres aprovechó la continuación de la jugada para marcar. La controversia surge porque, según el reglamento, es el árbitro quien debe activar el protocolo en casos de golpes en la cabeza. Si detecta un impacto o un comportamiento extraño en un jugador, está obligado a detener el juego para que el cuerpo médico lo evalúe sin prisas ni presiones, siendo únicamente un profesional capacitado quien puede decidir si el futbolista puede volver al terreno de juego.

EFE El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres) en el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Mallorca y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio de Son Moix. EFE/ Cati Cladera

el partido de lamine yamal

Lamine Yamal volvió a ser determinante en el triunfo del Barcelona. El canterano firmó un partido estelar en el que creó peligro desde el primer minuto, asistió en el tanto inicial y culminó su actuación con un golazo en el tramo final, confirmando que es ya una de las piezas más desequilibrantes del conjunto azulgrana.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal en acción este sábado, durante la primera jornada de LaLiga EA Sports, entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca.

El extremo, de apenas 17 años, encendió el choque desde su primera acción. Con regates, velocidad y personalidad, desbordó constantemente a la defensa rival y se convirtió en el principal quebradero de cabeza del Mallorca. En el 1-0, se marchó con potencia por banda y puso un centro medido para que Raphinha abriera el marcador. En el descuento, firmó su propio tanto con una definición magistral que sentenció el partido.

En Tiempo de Juego, los colaboradores debatieron sobre las polémicas arbitrales y el rendimiento del Barça, pero Juanma Castaño quiso destacar especialmente a Lamine Yamal: “En el primer balón que tocó ayer ya se fue de todos. Antes de que el partido entrara en su peculiaridad, que es un poco lo que emborrona, ya era el mejor del partido”.