Jorge Fernández confiesa cómo ha logrado su drástico cambio físico: "No es un escándalo"

En los últimos meses, el ayuno intermitente ha ganado muchos adeptos a la hora de hacer dieta o simplemente como un modelo de alimentación. El ayuno intermitente no es otra cosa que no comer absolutamente nada durante 15 o 16 horas y únicamente ingerir alimentos en las ocho o nueve horas restantes del día.

Muchos rostros conocidos han optado por alimentarse de esta manera. Elsa Pataky, Hugh Jackman, Jennifer López, Tania Llasera, Jennifer Aniston son algunos de los ejemplos. El último que se ha pronunciado al respecto ha sido el popular presentadorJorge Fernández, que a través de su perfil en Instagramcuenta su experiencia.

15 HORAS SIN COMER NADA

Jorge Fernández, presentador de Antena 3, se ha sumado al ayuno intermitente como ha explicado en redes sociales. “Un día cualquiera termino de cenar a las 21:00. Al día siguiente me levanto a las 7:00, atiendo a mi hijo y hago cosas en casa. Como todavía no tengo hambre real, sobre las 8:30 me voy al gimnasio,me ducho, me hago el desayuno y empiezo a desayunar sobre las 11:30. Han pasado casi 15 horas desde mi última ingesta”, apunta.

El estar tantas horas sin ingerir ningún alimento ha generado cierta polémica y muchos expertos consideran que no es una buena costumbre para nuestro organismo. Sin embargo, también se le atribuyen muchos beneficios y depende mucho de cada persona y de su organismo que este modelo alimentación traiga beneficios o perjuicios.

FLEXIBILIDAD METABÓLICA

Jorge Fernández sigue explicando en su post que si hace este tipo de ayuno de casi 15 horas es porque tiene flexibilidad metabólica. “Se ha armado un gran revuelo alrededor de esto que acabo de describir en un día normal de mucha gente y resulta que esto el ser humano lo ha hecho desde hace miles y miles de años”, indica.

Además, el presentador admite que lo hace sin ningún esfuerzo, ya que lo hace de manera inconsciente. “No pasa nada por no tener hambre a primera hora y retrasar unas horas tu primera ingesta. Yo lo hago de manera inconsciente”, admite.

La popularidad que ha tomado este modelo de alimentación tiene, según Jorge Fernñandez, un motivo: “Lo que pasa que ahora esto tiene un nombre: ayuno intermitente. Al llevar nombre y apellido se convierte en un producto de marketing, o eso parece”, explica.

DESAYUNA CUANDO TIENE HAMBRE DE VERDAD

El presentador de 'La ruleta de la suerte' cuenta que de pequeño le obligaban a desayunar a las siete y media de la mañana y confiesa que a esa hora no le entraba nada. Es por eso que cuando se independizó con 18 años empezó a desayunar cuando tenía hambre de verdad, lo llamado hambre fisiológica. “No era nada más levantarme, sino a las 2 o 3 horas de despertarme”, comenta.



Y es que, según Jorge Fernández, la industria alimentaria “se ha encargado de hacernos creer con alimentos hiperpalatables (cruasanes, galletas, cereales azucarados...) que hay que desayunar porque de no ser por estos malos alimentos no hay casi nadie que a las 7:00 le apetezca comer unas sardinas con lechuga y cebolla no?”, se pregunta.

En definitiva cuenta que hay que desayunar cuando el cuerpo está preparado para comer comida de verdad con hambre de verdad.

SU OBJETIVO NO ES LA PÉRDIDA DE PESO

A pesar de ser su manera de alimentación, como anteriormente explica, Jorge Fernández admite que no defiende “a capa y espada'' el ayuno intermitente, y "menos con el único objetivo que se ha transmitido: la pérdida de peso. Hay mil razones por las que dejar descansar el sistema digestivo en determinados contextos, puede proporcionar beneficios hormonales,metabólicos, emocionales,etc...".