Jorge Fernández desmonta uno de los grandes engaños para adelgazar: "¡No existen!"

Hace algunos meses, un estudio de la Academia Española de Nutrición y Dietética junto a la Fundación MAPFRE, señalaba que ocho de cada diez españoles son capaces de reconocer que las dietas milagro pueden traer consigo muchos problemas para la salud.

El confinamiento como consecuencia de la pandemia de covid-19 en España provocó un aumento de peso en los españoles de entre tres y cinco kilos, lo que ha podido conducir a la falsa esperanza de volver a su peso habitual mediante el uso de estas dietas. Los beneficios de las empresas que fomentan las dietas milagro se basan en que el 90% de las personas que pierden peso gracias a este tipo de dietas, vuelven a recuperarlo. En muchos casos, incluso más. Lo cual produce que deban volver de nuevo a someterse al mismo método.

Las palabras de Jorge Fernández contra las dietas milagro

Sus declaraciones han sido durante el popular programa de Antena 3, 'La Ruleta de la Suerte', presentado por el propio Fernández. Ha sido durante uno de los paneles de la ruleta, en los que se advertía que no hay que fiarse "ni de los aduladores ni de las dietas milagro".

Después de que el concursante lo acertara, Jorge Fernández mostró su indingnación con estos procedimientos y animaba a todos los espectadores del programa a no acer en ellas por motivos nada saludables: "Todavía hay mucha gente que sigue creyendo en las dietas milagros. No existen", advertía el presentador. "Estas cosa de tomar un batido con unas pastillas, no existe. Adelagazas porque tienes un déficit calórico, pero cuando vuelves a comer de forma normal, el rebote va a ser brutal y te vas a volver más gorda o más gordo", se quejaba.

"No hagáis dietas milagro, que no existen", concluía.

Unas palabras que también él ha compartido en su cuenta personal de Twitter con el vídeo del momento en cuestión y las palabras: "¡Las dietas milagro no existen!"

Unas palabras que han recibido el apoyo de sus seguidores, que han apoyado que las dietas se cambien por buenos hábitos.