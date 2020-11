Rafa Nadal le cuenta a Bertín Osborne el motivo por el que muerde los trofeos cuando los gana

Ver a Rafael Nadal ganar un título es una imagen a la que nos hemos acostumbrado. Y también es ya más que famosa la imagen del tenista mordiendo los trofeos que consigue. Es un gesto que realiza habitualmente y por eso el de Manacor le ha explicado el origen de esa costumbre a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', el programa de Telecinco.

EL PRIMER MORDISCO A UN TROFEO

Mientras Rafael Nadal y Bertín Osborne cocinaban en un restaurante de Mallorca también hablaban de varios temas y anécdotas personales. Cuando charlaban sobre la alimentación, el tenista admitió que no come carne casi nunca, a lo que Bertín le respondió lo siguiente: “Tú no comerás carne, pero le pegas unos bocados a los trofeos cuando ganas...”, bromeaba Bertín y sonreía Nadal, que entre risas también añadió que "como no ganamos tanto no pasa nada”.

Sobre esa famosa imagen, Nadal se mostró sincero: “Te voy a ser totalmente sincero, lo que pasa es que lo hice por primera vez cuando gané Montecarlo en 2005 y supongo que a los periodistas les gusto. A partir de ahí me lo empezaron a pedir siempre y ya se ha convertido en algo típico”, admitió el tenista sin darle mayor importancia a un gesto que siempre le acompaña cuando gana un torneo.

Rafa, hace mucho tiempo que te admiro, pero hoy me has terminado de ganar. Gracias por ser ejemplo de trabajo, esfuerzo, humildad y generosidad. Ha sido un placer compartir este día contigo. ¡Gracias a todos por acompañarnos una vez más! — Bertín Osborne November 6, 2020

LOS GUSTOS ALIMENTARIOS DE NADAL

Lo primero que quedó claro cuando ambos entraron a la cocina es que al tenista no se le dan nada mal los fogones. Nada más entrar a la cocina, Nadal se puso el delantal y comenzó a preparar el menú a base de gallo frito y gambas a la plancha. Por otro lado, Bertín iba cortando algo de lomo y sirviendo el vino.

¡Rafa y Bertín se ponen manos a la obra! Bueno… ¡Rafa se pone manos a la obra!

Rodeados de tantos alimentos, ambos empezaron a hablar sobre los gustos de uno y otro. Lo primero que picaron fueron unas aceitunas. “Me encantan las aceitunas, me vuelven loco”, afirmaba un Rafael Nadal que pese a ser balear dijo que no come sobrasada habitualmente porque no le apasiona. El de Manacor también confesó que no le gusta el queso y sí contó ser un enamorado del chocolate.

NO SUELE COMER CARNE

Pero una de las confesiones, en cuanto a los gustos alimentarios, que más sorprendió fue cuando Nadal dijo que no suele comer carne. “Yo no tomo casi nunca carne porque me cuesta tragármela. Antes me encantaba la carne y hace años ya que no”, afirmó. Viendo el menú que le estaba preparando a Bertín ya se podía intuir que Rafael Nadal es más de pescado. “Soy un chico de mar”, apuntó.