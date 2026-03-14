La Iglesia de la Victoria de Málaga desvela sus secretos mejor guardados

Coincidiendo con el aniversario de la inauguración de su primitiva construcción, un 22 de marzo de 1518, la historia de la actual Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga sale a la luz. La basílica que hoy conocemos, muy similar en su estructura de tres naves a la original, es en realidad el resultado de una reconstrucción completa tras un devastador incendio en 1675. La necesidad de hallar un lugar de enterramiento para el conde de Buenavista en un templo ya colmatado fue el detonante para una obra que destapó daños estructurales irreparables y obligó a derribar y levantar de nuevo el edificio.

Un viaje del purgatorio a la luz

Uno de los elementos más sobrecogedores y singulares del templo es su panteón. Considerada por el historiador Salvador Jiménez como “la cripta más lúgubre que existe a día de hoy”, este espacio fue concebido como una representación del purgatorio. Se trata de un lugar sobrecogedor donde el cuerpo se corrompe como consecuencia del pecado original, una idea que se materializa a través de impactantes obras de escayola.

La cripta más lúgubre que existe a día de hoy"

Cripta de los Condes de Buenavista

En sus muros, diferentes figuras esqueléticas anuncian la llegada de la muerte sobre tambores o se miran en espejos para recordar que “aquí se queda todo, la belleza, la grandeza, porque al final todos somos iguales”. Los propios sarcófagos de los condes, figuras centrales del panteón, los representan con un aspecto juvenil, una posible alusión a la regeneración tras la muerte.

Aquí se queda todo, la belleza, la grandeza, porque al final todos somos iguales"

Este diseño simbólico traza un camino espiritual completo. La cripta representa el purgatorio, desde donde se asciende por una escalera hacia una capilla que simboliza la vía iluminativa. El recorrido culmina en la vía unitiva, el espacio de luz donde se encuentra el camarín de la patrona, la Virgen de la Victoria.

El camarín y el simbolismo del 8

En la parte más alta, el camarín de la patrona se erige como una de las joyas del barroco y rococó. Se trata de uno de los primeros camarines de este tipo, inspirado en los de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Desamparados. Su diseño destaca por una cuidada iluminación natural que incide directamente sobre la figura de la Virgen a través del arco que conecta con la iglesia.

La numerología juega un papel fundamental en la concepción del templo, especialmente el número 8, asociado a la regeneración. Este número cabalístico se repite de forma insistente: la base de la peana de la Virgen tiene ocho lados, el cielo del camarín está adornado con ocho estrellas, los escalones que conectan la cripta con el camarín son múltiplos de ocho y la planta del propio camarín es un octógono.

El camarín de la Virgen de la Victoria

Un legado artístico de valor incalculable

El templo ha sabido preservar valiosas piezas de su pasado, como el retablo de la iglesia original, que fue adaptado al nuevo presbiterio. Este retablo, iniciado por José Miguel Alfaro y concluido por Gómez de Hermosilla, narra la vida de San Francisco de Paula y la leyenda de la aparición de los frailes mínimos al rey durante el asedio a Málaga. La ciudad fue la casa matriz de esta orden, conocida como los victorios, hasta la desamortización.

Además del retablo, la basílica alberga otras imágenes de gran valor artístico. Entre ellas destacan una Virgen de Belén de Gómez de Hermosilla, con sus característicos ropajes estofados, y una Dolorosa de Pedro de Mena, una pieza de gran espectacularidad que a menudo es reclamada para exposiciones temporales. El templo es también sede canónica de importantes cofradías como el Amor y la Caridad, el Monte Calvario y el Rescate.

Tras un importante proceso de restauración, la cripta y el resto del conjunto monumental lucen hoy en todo su esplendor. A pesar de su enorme valor histórico y artístico, sigue siendo un lugar poco visitado en la ciudad, una joya patrimonial que aguarda ser redescubierta por malagueños y visitantes.