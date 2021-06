Fumar aumenta las posibilidades de padecer Covid grave

Hay personas que tienen más riesgo de sufrir efectos graves del coronavirus que otras. En eso tienen mucho que ver las patologías previas y otros factores como la edad o la obesidad. Pero si hay un factor que influye de manera determinante en la gravedad del coronavirus es el tabaco, por el deterioro que genera en el sistema respiratorio. Precisamente esto es lo que ha provocado que durante la pandemia en Málaga se haya producido un repunte en el número de personas que deciden abandonar el tabaco.

Para ello, los fumadores cuentan con ayuda profesional como la que ofrece el Hospital Clínico a través de una consulta específica que cada año logra desenganchar del tabaco a medio millar de malagueños. A través del área asistencial de Neumología, la consulta de Deshábito del Tabaco presta asistencia integral y especializada. Asimismo, y a través de una consulta especialmente planificada para esta finalidad, más de medio millar de personas reciben cada año apoyo, tratamiento y seguimiento para disminuir los factores de riesgo y mejorar su salud.

Día mundial del día sin tabaco.

La verdad es que me sorprende ver jóvenes tomando ese vició, con tanta información que hay en esta era. Yo fumé durante mucho tiempo, un día lo dejé así como cuando uno dice "Ya hasta aquí" y se me ha hecho fácil no volver al vicio #DiaSinTabacopic.twitter.com/OjmOt1vxc9