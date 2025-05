La historia surrealista del Mirandés: De suspender un encuentro en pretemporada, a estar a un paso de ascender a Primera

Madrid - Publicado el 20 may 2025, 12:05 - Actualizado 20 may 2025, 12:17

Sin ninguna duda el Mirandés se ha convertido en la gran sensación de la temporada en Segunda División. El equipo de Alessio Lisci ha asegurado la disputa del playoff de ascenso a Primera tras su victoria anoche en Córdoba por 1-2, y además depende de sí mismo para ascender a la máxima categoría del fútbol español.

suspensión

Nada hacía indicar el pasado verano que la temporada del Mirandés iba a acabar así cuando el equipo burgalés se vio obligado a suspender un encuentro de pretemporada por falta de jugadores.

El conjunto de Miranda de Ebro aludió a la especial situación de "ralentización que atraviesa el mercado de jugadores profesionales" y a la "sobrecarga física de los actuales jugadores en plantilla" como principales motivos para anular el partido de pretemporada. El partido iba a ser ante el Mallorca en Anduva el pasado 3 de agosto.

Mirándes Alessio Lisci, entrenador del Mirandés

Tras ganar al Racing de Santander el pasado mes de marzo, Heri Frade recordaba este hecho durante la retransmisión del choque en Tiempo de Juego: "Miragros que pasan también cuando hay menos presión. No digo que no haya presión, pero hay menos presión en esta ciudad que en otras".

En la misma línea se pronunció Tomás Guasch: "Me he emocionado porque si pienso que estos tíos, la mitad del equipo, no se conocían el 10 de julio… Estos cogen a Holanda y le meten cuatro. Me hace volver a creer en el fútbol que me está desengañando tanto últimamente".

las cuentas del mirandés

El conjunto burgalés será equipo de Primera si derrota al Almería en Anduva este domingo a las 18:30h y necesita además que el Elche pierda en su campo ante el Málaga y que el Oviedon no gane al Tenerife.

X - Mirandés Los jugadores del Mirandés celebran con su afición la victoria ante el Racing de Santander

El último partido del Mirandés será en Cartagena ante un equipo ya descendido. Para conseguir ese sueño del ascenso, los jabatos se encomendarán a una de sus estrellas, el delantero Joaquín Panichelli. El ariete se encuentra cedido ya que pertenece al Alavés, y lleva 20 goles. Es el segundo máximo goleador de la categoría, solo superado por Luis Suárez (27).

Y todo bajo la batuta del entrenador italiano Alessio Lisci que se ha convertido en uno de los nombres del momento y que durante las últimas horas se le ha relacionado con Osasuna como informó nuestro compañero Alberto Sanz.