La solución que ve Juanma Castaño a la polémica por el documental de Vinicius en Netflix: "Que lo diga el juez"

Publicado el 20 may 2025

La polémica por el documental de Vinicius en Netflix ha desatado una tormenta en Valencia. Todo gira en torno a una secuencia del capítulo emitido por la plataforma, donde se escucha al público del estadio de Mestalla corear "tonto, tonto", pero los subtítulos colocados sobre el vídeo cambian esas palabras por “mono, mono”. Un gesto que el Valencia CF ha calificado de "manipulación" y por el cual ha exigido una rectificación inmediata.

Hugo Ballester, periodista de El Partidazo de COPE, fue el encargado de exponer los hechos durante el programa: “Es un vídeo sacado de TikTok con un plano aéreo en el que muestran el estadio cantando ‘tonto, tonto’, pero subtitulado con ‘mono, mono’. Aquello no pasó”. El club no ha tardado en reaccionar y, según detalló Ballester, “ha mandado un burofax a Netflix solicitando a la productora del documental una rectificación inmediata”.

EFE El delantero del Real Madrid Vinicius Jr reclama una falta durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid

Este montaje audiovisual, compartido en la red por el propio jugador del Real Madrid y con una audiencia potencial de más de 52 millones de seguidores en Instagram, ha desatado una crisis reputacional que el club valenciano no está dispuesto a dejar pasar. "Es algo gravísimo en los tiempos que corren porque es un tema tremendamente sensible como para que se acuse a toda una afición y se dañe la imagen corporativa de un club como el Valencia", advirtió Ballester.

"Que lo decida un juez"

Durante el debate en COPE, Juanma Castaño, director de El Partidazo, subrayó que la solución debe llegar por la vía judicial. "Esto tiene la solución que diga un juez, se supone", afirmó el periodista. "Netflix no sé si va a retirar esa parte del documental, me extrañaría. Y la gente de Vinicius está muy enrocada en eso, no les veo rectificar tampoco".

El propio Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tuvo que rectificar públicamente tras declarar inicialmente que todo Mestalla había insultado a su jugador. "Ancelotti dijo hasta en dos ocasiones que había sido todo el estadio, pero días después tuvo que corregirse", recordó Roberto Palomar. "Un solo insulto racista es condenable, pero decir que todo un estadio gritó eso es una auténtica salvajada", añadió Hugo Ballester.

Mestalla responde a Netflix

Según Isaac Fouto, la versión original ya fue verificada por los organismos de LaLiga: "Se limpiaron todos los sonidos, porque es un partido que tiene el mayor número de cámaras y micrófonos de toda la competición". Además, lamentó que desde la presidencia de la Liga no se haya hecho una condena clara a la supuesta manipulación. "Me consta que en Valencia están bastante descontentos con el silencio de Javier Tebas", denunció Ballester.

EFE El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Getafe CF y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Coliseum de Getafe

Mientras tanto, el debate no cesa. "Si a ti te ponen ese sonido y por debajo te rotulan ‘mono, mono’, tú escuchas ‘mono, mono’", explicó Castaño, subrayando la gravedad de la edición que aparece en el documental. Y es que, como apuntó Guille Uzquiano, "Netflix está encantado porque se está hablando mucho más del documental, pero si lo que se muestra se basa en una mentira, hay un problema".