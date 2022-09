Francisco de la Torre anuncia su candidatura a revalidar la Alcaldía de Málaga en las elecciones de 2023

Francisco de la Torre volverá a ser el candidato del PP a la Alcaldía de Málagaen las elecciones municipales de 2023. Lo ha anunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que hacía referencia a las razones que le han llevado a tomar esa decisión.

Entre las razones, De la Torre ha destacado proyectos en los que está embarcado la ciudad. Aludía el alcalde a la aspiración a acoger la Expo Internacional de 2027, a obras tan ambiciosas como la del eje litoral (para soterrar el tráfico desde Muelle Heredia hasta la zona de La Malagueta), a seguir creciendo en zonas verdes (con proyectos como el Parque del Benítez y el de los terrenos de Repsol).

Proyectos que tiene Málaga en marcha y que animan al alcalde a tratar de revalidar su puesto en la Alcaldía en las elecciones del año que viene. Dice que le sigue acompañando la ilusión: “Pasar revista a lo que han sido estos años. Ver como la ilusión y la pasión nunca me han abandonado, jamás me han abandonado. Nunca he regateado esfuerzos. Sé que tendré que organizarme muy bien. Es evidente. Lo que se ha hecho es una reflexión seria y profunda”, señala De la Torre.

COMPROMISO

En mayo de 2023, Francisco de la Torre volverá a ser candidato en esos comicios. Y si es de nuevo elegido por los malagueños, su compromiso es permanecer los cuatro años de legislatura: “Cuando uno se presenta a unas elecciones, siempre es para los cuatro años. Luego, Dios dirá. Pero en principio es así, como es natural”.

Faltan ocho meses para conocer si De la Torre revalida como alcalde. Un tiempo en el que debe elegir quien le acompañaría en la nueva legislatura. Quiénes conformarían la lista. Cuestionado sobre ello, el alcalde es tajante: “No es un tema que ahora esté sobre la mesa”.

MENSAJE A JUANMA MORENO

Francisco de la Torre ha realizado el anuncio en los Jardines de Pedro Luis Alonso, junto al Ayuntamiento de Málaga, en una comparecencia convocada desde el grupo municipal del PP pasadas las ocho y media de la mañana. Dos horas después, el alcalde ha comunicado al presidente del PP andaluz su decisión de repetir como candidato del partido a la Alcaldía de Málaga “le he puesto un WhatsApp esta mañana, veinte minutos antes de bajar aquí, al presidente regional del partido, a Juanma Moreno. Me parecía de cortesía obligada habérselo dicho”.

HISTÓRICO

Francisco de la Torre lleva 22 años siendo alcalde de Málaga (un cargo al que accedió al ser designado por Celia Villalobos cuando ella dejó la Alcaldía y se marchó a Madrid para ser ministra de Sanidad). A partir de entonces, De la Torre ha sido candidato a la Alcaldía cinco veces (en los comicios municipales de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019). El de mayo de 2023 será su sexto encuentro con las urnas y volverá a ser candidato del PP a la Alcaldía de la capital con 80 años.

REACCIONES

Primeras reacciones de quienes serán rivales políticos por la alcaldía de Málaga. La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, valora la candidatura de Francisco de la Torre como de una propuesta continuista que no acabará con los problemas de los malagueños: “Yo soy de relevos generacionales. Respeto la decisión, pero creo que no debe distraernos de cuestiones clave como las crisis y la limpieza de la ciudad”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reacciones también desde su propio partido, desde las filas del PP de Málaga. Patricia Navarro es secretaria general del partido (y será elegida presidenta en unos días): “Una decisión que esperábamos. Llevábamos cuatro sintiendo como los malagueños le siguen apoyando y le muestra su cariño y apoyo. Por esa parte estaba más que clara. Es cierto que este tipo de decisiones también pesan los compromisos familiares y personales, que también cuentan”.

En el ámbito puramente personal, desde hace meses, la esposa del alcalde, Rosa Francia, se ha mostrado muy crítica ante la posibilidad de que Francisco de la Torre volviera a ser candidato (críticas que no ha ocultado en sus intervenciones en la tertulia de mujeres de 'Herrera en COPE MÁS Málaga'.

El alcalde se ha referido a ello: “Yo tengo que tener para ella palabras de gratitud y agradecimiento por su esfuerzo y por su comprensión en todos estos años”.

Puedes escuchar aquí la entrevista a Rosa Francia en 'Herrera en COPE MÁS Málaga', pocos minutos después de que Francisco de la Torre hiciera el anuncio.