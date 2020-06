Estos son los ingredientes para preparar un gazpacho de sandía, rico y saludable

El gazpacho, es sin duda, uno de los platos del verano. Si bien es cierto que lo podemos tomar durante todo el año, es en la época estival cuando su consumo se multiplica de manera exponencial. Durante muchos años los ingredientes del gazpacho han sido los clásicos: tomate, ajo, pepino, pimiento y cebolla. Parecía que este clásico preparado no sería objeto de innovaciones de los grandes chefs de nuestro país. Sin embargo, en los últimos tiempos, el gazpacho está teniendo mucho estudio con por los grandes cocineros de nuestro país que ya se atreven a innovar incorporando algún ingrediente.

Ya es habitual tomar gazpacho de mango, de melón, de piña...Hoy queremos que te atrevas y prepares un delicioso gazpacho de sandía. La sandía es también una de las principales frutas del verano. Y como explica el el doctor José Antonio Trujillo, doctor en medicina y máster en Nutrición Humana y Dietética, las propiedades de la sandía está fuera de toda duda: "Lo primero que debemos saber es que la sandía, por su altísimo contenido en agua, es una fruta muy saciante. Es una fuente de betacaroteno o provitamina A. Es una fruta que también nos aporta vitaminas E y del grupo B. La sandía también destaca por su contenido en calcio e hierro. El aporte de magnesio y potasio explica las virtudes de esta fruta para reponer pérdidas de sales minerales. Contiene poca fibra y apenas tiene grasa", explica el doctor Trujillo.

Otro ingrediente a tener en cuenta es el tomate, hortaliza cuyas propiedades beneficiosas para nuestra salud están fuera de toda duda: "El tomate contiene pocas calorías y aporta buenas cantidades de vitaminas C, E y A, que aportan propiedades antioxidantes. No podemos olvidar el alto contenido en vitaminas del grupo B que benefician a nuestro sistema nervioso. También nos aporta minerales como el potasio, magnesio o hierro. Al poseer licopeno también ayuda a nuestro sistema cardiovascular. También está indicado para hombres que tiene problemas de próstata", subraya el doctor, que añade: "Esta receta no tiene ni ajo ni cebolla porque lo que pretendemos es que tenga un sabor más dulce y suave".

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

500 gr de tomates bien madruros (unos 5 tomates pequeños)

500 gr de sandia pelada y sin pepitas

1/2 pimiento rojo

1 pepino pequeño

1/4 de cebolla

5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharadita de sal

Hoy es día de dar consejos de alimentación saludable en @COPEMalaga



Vamos a hablar de los beneficios de la sandía y vamos a incorporarla a una receta tradicional andaluza: el gazpacho �� para hacer gala del arte de la #dietamediterraneaconarte

➡️ Nuestra #dietagrecopic.twitter.com/9oGa6NLbzJ — Joseantonio Trujillo (@Joseatrujillo) June 12, 2020

ELABORACIÓN

1. Añade todos los ingredientes (salvo el aceite) en el vaso vaso batidor de un robot de cocina, es decir, la sandía, los tomates, el pimiento rojo, el pepino, la cebolla, el vinage y la sal

2. Tritura todos los ingredientes del gazpacho de sandía hasta que la mezcla esté bien fina

3. Añade el aceite de oliva poco a poco mientras vamos batiendo, así conseguiremos que vaya emulsionando y la textura será diferente.

4. Servir fría

También te puede interesar:

Los secretos del melón, mucho más que una fruta de postre

Sopa de pepino y aguacate, receta ideal para niños y deportistas

Los secretos para preparar una hamburguesa de mar