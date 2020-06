Los secretos para preparar una hamburguesa de mar

Un plato recurrente en nuestro día a día son las hamburguesas. El concepto que habitualmente tenemos de este plato es el de un buen trozo de carne grasienta, habitualmente de vacuno o cerdo, con queso por encima y acompañada de ketchup, mostaza, mayonesa o cualquier otra salsa. Las hamburguesas suele ser el plato estrella de las fast food y por lo general poco saludables. Sin embargo, este concepto que tenemos está completamente equivocado. Se puede hacer hamburguesas que no sean de carne y además que sean saludables.

El atún rojo nos da unas enormes posibilidades y por ello recomendamos que le des uso en tu cocina. Se suele decir que el atún es el "cerdo de mar" de su cuerpo se puede aprovechar para hacer de todo, incluso unas deliciosas hamburguesas, como explica el doctor José Antonio Trujillo, doctor en medicina y máster en Nutrición Humana y Dietética: "La hamburguesa, incluso de carne, es un alimento que no debe ser perjudicial para la salud, el problema que solemos tener es le añadimos salsas como el ketchup, barbacoa, mostaza que contienen altas concentraciones de azúcar y eso es lo que lo hace realmente perjudicial para nuestro organismo".

Es por ello que el doctor Trujillo recomienda que no renunciemos las hamburguesas, y que además nos atrevamos a hacerla con el atún rojo, que nos aporta una serie de beneficios a nuestro cuerpo: "El atún rojo goza de altos niveles de ácido graso omega 3 y de las grasas DHA y EPA. Gracias a estos nutrientes se pueden prevenir enfermedades cardiovasculares.Además nos aporta minerales como el fósforo y el magnesio. El fósforo es altamente beneficioso para huesos y dientes, además de intervenir en el sistema nervioso y en la actividad muscular. Es un alimento muy bajo en calorías. Esto y el hecho de poseer un alto contenido en proteínas, magnesio y selenio lo hacen ser muy apropiado para dietas hipocalóricas".

Esta receta que te ofrecemos además de servir para hacer dieta y mantener la línea, también ayuda a que los más pequeños de la casa se acerque al pescado de una manera divertida y sobretodo nutritiva.

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

600 gr de atún rojo

2 huevos

1 diente de ajo

1 perejil muy picado

1 tomate

2 cogollos de Tudela

Aceite de Oliva Virgen Extra

4 molletes redondos de pan integral

Sal

Pimienta

ELABORACIÓN

1 - Machacar el atún con un tenedor y mezclar con el huevo, el diente de ajo picado, el perejil, sal y pimienta blanca. Dejar reposar al frío media hora

2 - Formar las hamburguesas

3 - Cocinar las hamburguesas sobre una plancha caliente con un chorrito de aceite para que no se peguen. No pasarlas mucho para que no se sequen, deben quedar jugosas por dentro

