Este es el mapa de las canciones que más dinero han ganado en cada país

La música, esa compañía tan importante en todas las etapas de nuestra vida. Hoy en día, las mediciones se basan en las plataformas digitales, quedando atrás la venta de discos. Para muestra de ello, la compañía australiana 'S Money' ha publicado una investigación denominada 'The Most Valuable Song from Every Country', que es español sería algo como 'La Canción Más Valiosa de Todos los Países'.

Ya se sabe que hay momentos en los que una canción que pega en la sociedad no deja de sonar y evidentemente eso se traduce en dinero para sus autores. Por eso esta compañía ha averiguado las ganancias de cada canción centrándose en los artistas nativos de cada país. En un estudio basado en Spotify y Kworb, la compañía ha analizado el total de reproducciones, el alcance global del artista y la estimación del pago por retransmisión. Así, se ha publicado una lista de las canciones mejor pagadas del mundo.

El mapa con las canciones más valiosas de los países

LA CANCIÓN MÁS VALIOSA

Hay que tener en cuenta que las canciones detalladas no tienen por qué ser las más escuchadas de cada país, sino que se trata del artista nacido en dicho país que ha sido más escuchado y más se ha popularizado su canción. Teniendo en cuenta eso, el país que tiene la canción más valiosa del mundo es Reino Unido, con la canción 'Shape ou you' de Ed Sheeran. El cantante británico ha logrado que su canción tenga una ganancia en Spotify de más de 13 millones de dólares.

Ranking de las diez canciones más valiosas del mundo

El top 5 de la lista lo completan Estados Unidos con la canción 'Rockstar' de Post Malone (10.409.424 dólares), Australia con 'Dance Monkey' de Tones and I (10.298.960 dólares), Canadá con 'God's Plan' de Drake (8.310.198 dólares) y Noruega con 'Faded' de Alan Walker (6.617.745 dólares).

LA CANCIÓN QUE HA GANADO MÁS DINERO EN ESPAÑA

Si nos centramos en España, se puede observar que el artista canario Don Patricio se lleva el premio a la canción que más dinero ha ganado. El de La Caleta (El Hierro, Canarias) se ha llevado el premio en su país gracias a la canción 'Contando Lunares'. El éxito del tema publicado por Don Patricio le ha llevado a ser la canción más valiosa de España ganando 1.031.600 dólares y situándose en la 16ª posición de la lista.

Si dejamos de lado el dinero y nos centramos exclusivamente en saber qué canción ha sido la más reproducida en nuestro país la cosa ya cambia. 'Contando Lunares' ha sido la canción más valiosa, pero no la más escuchada. Así pues, la canción más escuchada en España ha sido 'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj con 111.895.773 reproducciones.