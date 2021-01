Estas son las claves para mejorar los dolores de espalda con el teletrabajo

Todavía queda mucho para volver a la normalidad. Sobre todo para aquellas personas que pueden seguir teletrabajando. Sin embargo, después de meses encerrados en casa y sin trabajar en las mejores condiciones, las malas posturas y la falta de ejercicio pueden empezar a pasar factura.

Los hogares se han convertido en improvisadas oficinas y con ello surgen nuevos riesgos para nuestra salud. A causa del confinamiento y del teletrabajo han aumentado las patologías de columna lumbar, cervical y problemas de caderas; como han explicado en el programa 'Salud al día' de Canal Sur Televisión. Los expertos recomiendan salir simplemente a caminar, tomar el aire y el sol. Con la sobrecarga hasta nos cuesta conciliar el sueño.

MESA Y SILLA SON CLAVES

Mientras esta pandemia del coronavirus siga entre nosotros, aquellos que puedan tendrán que teletrabajar. Por este motivo, ya que tenemos que estar sentados en casa, hay que buscar las mejores posturas. Aunque nos pueda parecer muy tentador trabajar tirados en la cama o en el sofá, hay que tener una rutina con una mesa y una silla como poco. Los médicos recomiendan que si la silla no es la adecuada, cambiar de silla: un día una más alta; otro, una más baja... Aunque parece una tontería, así la musculatura no se acostumbra. Ten en cuenta esto:

1. Habilitar otro espacio para el trabajo distinto al que se le dedica al descanso.

2. Corregir las malas posturas: silla y mesa adecuadas y pantalla a la altura de los ojos.

3. Andar cinco minutos por la casa, estiramientos, beber agua y alimentación sana.

Al trabajar en casa se pueden ver alterados los hábitos saludables del trabajo presencial. Es más probable que no se respeten las pausas reglamentarias del descanso, saltarse las horas de las comidas y comer a deshora, propiciando el sobrepeso, diabetes, colesterol, subida del ácido úrico, apnea del sueño, todo provocado por el sedentarismo.

¿PORQUÉ ME DUELE LA ESPALDA EN CASA?

El cuerpo humano está hecho para moverse y aunque coloquialmente podemos hablar de buenas y malas posturas, lo que realmente es nocivo para nuestro cuerpo es la cronificación de cualquier postura. De esta manera, permanecer sentado de seis a ocho horas casi todos los días puede provocar molestias. Da igual que ajustes la altura de tu silla y escritorio o la distancia a la que está la pantalla del ordenador: si no te mueves, no es de extrañar que algo te moleste. No obstante, no es nada que no se solucione con movimiento. De paso de detallamos aquí el resto de situaciones saludables como consejo para teletrabajar mejor y evitar dolores de espalda innecesarios:

- Apoyar la espalda siempre en el respaldo para mantenerla recta y no encorvarla

- Usar silla con respaldo ergonómico en la medida de lo posible

- Si no se dispone de una silla ergonómica, colocar un cojín en la parte baja de la espalda para proteger las lumbares

- No sentarse en la punta de la silla

- Colocar el ordenador a la altura de los ojos para no cargar las cervicales

- Los pies deben tocar el suelo, si no es posible hacer uso de un reposapiés

- Hacer pausas para levantarse, estirar y dar una vuelta por la casa

- Beber agua

- Realizar ejercicio físico regularmente

- Mantener una alimentación sana y un peso saludable

También te puede interesar:

CONCURSO (IV) | ¿Cuánto sabes de Málaga? Compruébalo aquí

La clave definitiva para saber si un pan es realmente integral

Antonio Resines, indignado por la nieve en las calles de Madrid: "¿Qué está pasando aquí?”