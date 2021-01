Antonio Resines, indignado por la nieve en las calles de Madrid: "¿Qué está pasando aquí?”

El actor Antonio Resines fue bastante claro, como suele ser habitual por otra parte, en las declaraciones que hizo en La Sexta, concretamente en 'Más vale tarde', el programa que presenta Mamen Mendizabal. Las palabras del actor siempre suelen tener bastante repercusión por la claridad de Resines a la hora de mostrar su indignación en muchos temas de actualidad. En esta ocasión, Antonio Resines se refierió a la actuación de los políticos en la crisis sanitaria debido al Covid-19 y, sobre todo, en el problema que atraviesa Madrid a causa de las enormes nevadas.

VIVEN EN UN MUNDO QUE NO ES EL NUESTRO

Sobre la crisis sanitaria que atraviesa el país, Antonio Resines puso de ejemplo el caso de Ibiza, que tiene una incidencia muy alta de contagios por Covid-19. “¿Qué coño está pasando aquí?¿Por qué no toma alguien el mando de verdad?", se pregunta el actor.

Resines también mencionó la pelea y discusión entre los políticos. Al respecto, Mamen Mendizabal le hacía la siguiente pregunta: “¿La bronca política permanente, endémica y sistemática dificulta la recuperación económica y también llegar a consensos en la cultura, sanidad y en todo? ¿Nos obstruye de una manera brutal?”.

Resines tras la nevada en Madrid: "¿Qué coño está pasando?La obligación de los ciudadanos no es limpiar las calles" pic.twitter.com/mjlpEyc1gy — TVMASPI (@sebas_maspons) January 16, 2021

Antonio Resines tiene “clarísimo” que obstruyen muchos asuntos con tanta bronca y además apunta que los políticos deben vivir en un mundo distinto. “La gente que nos gobierna no ven la televisión, no escuchan la radio o no leen los periódicos porque todo el mundo está decidiendo que tienen que ponerse de acuerdo para sacar esto adelante. Deben vivir en algún mundo que no es el nuestro”, señala Resines.

LA NEVADA EN MADRID

Resines continúo explicando que no entiende cómo los políticos no se ponen de acuerdo a la hora de llevar a cabo las soluciones que necesita la sociedad. “Vengo de Madrid y es un caos lo de la nevada, ¿por qué no se hace algo? ¿por qué no limpian Madrid? ¿Por qué no se gastan el dinero y se ponen a limpiar Madrid con palas?", se cuestiona el cántabro.

Varios familiares colaboran en la limpieza del hielo y la nieve en las inmediaciones de un colegio | Europa Press

Lo que tiene claro Resines es que los distintos problemas de movilidad que ha causado la nevada en Madrid no son competencia de la ciudadanía, sino de los que gobiernan. “Es verdad que ha sido una cosa excepcional, pero estaba avisado. El problema es que se pueden hacer cosas, pero yo no me dedico a esto, la obligación de los ciudadanos no es limpiar las calles. A ver si queda claro, la obligación de los ciudadanos no es limpiar las calles, eso lo tiene que hacer otra gente”, reiteró.