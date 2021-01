La clave definitiva para saber si un pan es realmente integral

El pan es un alimento básico que nos aporta energía y contiene multitud de nutrientes. Entre ellos se encuentran el hierro, el ácido fólico y el potasio. Tampoco hay que olvidar las vitaminas que contiene, como la B6. La OMS recomienda una ingesta diaria, por persona, de 250 gramos de pan. Entre 40 y 50 gramos en cada una de nuestras comidas.

A la hora de comprar el pan podemos elegir entre una amplia variedad. La alternativa más conocida a las piezas de miga blanca es el pan integral que, aunque lleva mucho tiempo entre nosotros, no fue hasta 2019 cuando se aclararon los términos sobre la composición que debe llevar.

Hasta entonces bastaba que llevase un poco de salvado sobre el total de los ingredientes para venderlo como pan integral. Hoy por hoy, para que una pieza tenga esta denominación, debe contener harinas cien por cien integrales. Es decir, con el grano entero como explica el panadero de El Amasadero, Andrés Bonilla “de esta manera se mantiene el germen y la mayor parte de los nutrientes. Para asegurarnos deben ser harinas molidas a piedra”.

DIFERENCIARLO

Para todo aquel que no sea experto en pan, distinguir si es realmente integral o no puede ser una tarea complicada. Puede parecerlo y no serlo “lo que siempre recomendamos es ir a nuestros obradores de confianza y que nos digan directamente los ingredientes que lleva el pan”. Pero si no tenemos un obrador de confianza, hay señales que nos indican que el pan que vamos a comprar es realmente integral “es un pan denso y no a todo el mundo le resulta agradable de comer”. Además, el tacto es muy importante “si apretamos el pan y está tierno, esponjoso, presenta algo de salvado y tiene algo de color marrón, ese pan no es integral. La malta suele ser un ingrediente usado para dar color al pan y que parezca integral”, asegura Bonilla.

NUESTRO PROPIO PAN

Andrés Bonilla nos propone que seamos nosotros mismos los que hagamos en casa un buen pan integral, por eso nos ofrece una sencilla y original receta.

Utensilios

Un bol

Una rasqueta de panadero

Una bandeja de horno

Papel para hornear

Ingredientes

400 gramos de harina 100% integral molida a piedra

100 gramos de harina blanca panadera

5 gramos de levadura seca

350 gramos de agua tempalada

80 gramos de aceite

30 gramos de piñones

30 gramos de nueces

15 gramos de semillas de lino

10 gramos de sal

Elaboración

Una vez tenemos todos los ingredientes, hay que comenzar con la elaboración. El primer paso es triturar o picar los frutos secos al gusto y los mezclamos.

El siguiente paso es mezclar en el bol la harina, la sal, el agua, el aceite y la levadura. Es entonces cuando comenzamos a amasar. Como la harina cien por cien integral suele ser más pegajosa que la convencional, el panadero recomienda dar amasados cortitos y dejar reposar. Volver a repetir la operación hasta que consigamos una masa compacta.

Cuando la masa esté lo suficientemente lisa y suave, se añaden los frutos secos triturados que teníamos reservados. Seguimos amasando hasta que la masa esté bien tratada. Es entonces cuando la cubrimos con un paño y la dejamos reposar unas dos horas aproximadamente.

Pasadas las dos horas la masa habrá doblado su volumen. La ponemos sobre la encimera o una gran tabla un vamos haciendo bolas de unos 100 gramos. Esas piezas serán nuestros futuros molletes.

Precalentamos el horno unos 200 grados, metemos los molletes y en unos 20 minutos estarán listos. Ya tenemos un rico y verdadero pan integral con frutos secos totalmente casero

