La esposa del alcalde de Málaga: “No volverá a ser candidato”

El asunto de si el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se presentará o no a las elecciones de 2023 está de nuevo sobre la mesa después de que este jueves, 4 de febrero, la esposa del alcalde, Rosa Francia, asegurara en COPE MÁS Málaga que no será candidato. “Está claro que el actual alcalde no va a ser candidato, lo aseguro motu propio, por sensatez”, aseguraba la catedrática de Latín jubilada.

Hemos recabado reacciones en el Partido Popular de Málaga. El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, dice que la decisión está en manos del propio Francisco de la Torre. “Nosotros tenemos que decir una cosa muy clara y es que Paco, el mejor alcalde que ha tenido Málaga en su historia, decidirá si se presenta o no y que el partido está con él”, asegura Carmona en declaraciones a COPE Málaga.

REACCIONES EN EL PP DE MÁLAGA

El portavoz del partido insiste en algo que habitualmente defienden tanto De la Torre como el presidente del partido, Elías Bendodo: que su comunicación es constante y fluida. Pero insiste el portavoz en que el asunto de la candidatura para las próximas elecciones no está hoy sobre la mesa, que que hablan de otras cosas, como “de proyectos de ciudad”, como el apoyo de la Junta de Andalucía -de la que Bendodo es portavoz y consejero de Presidencia- a la Expo 2027 que planea acoger la ciudad o “de la situación del cierre” de la actividad no esencial.

El portavoz del PP de Málaga asegura que De la Torre y Bendodo hablan sobre “cuestiones que de verdad nos preocupan”, ya que el asunto de la candidatura “no está ni en el debate”, según Carmona.

EL COMPROMISO DEL ALCALDE

En una entrevista en COPE MÁS Málaga el pasado 4 de enero, Francisco de la Torre aseguraba que cumplirá con su compromiso de ser alcalde de Málaga durante cuatro años: “Si la salud me acompaña lo cumpliré”. “Dedico mi energía y mi pasión a hacer las cosas lo mejor posible y que mi equipo lo haga también”, añadía.

En todo caso el alcalde ha subrayado que ahora no es momento de preocuparse de quién podría ser su sucesor si él no volviera a repetir como candidato en 2023. Hace meses saltó a la palestra el nombre del actual alcalde de Estepona, Jose María García Urbano, al queDe la Torre propuso como número dos en la lista.

LAS OPCIONES DEL ALCALDE DE ESTEPONA

“Urbano es un magnífico alcalde, lo está demostrando en Estepona y tiene cualidades”, aseguraba De la Torre, quien también señalaba que el Partido Popular en Málaga “tiene gente magnífica” para poder desarrollar tareas como la de asumir la Alcaldía de Málaga.

En todo caso, el regidor insistía en que no es momento de hablar del asunto de la candidatura: “Tengo centradas todas mis energías, toda mi capacidad y todo mi esfuerzo imaginativo y práctico en dar respuesta a los retos económicos y sociales que tiene la ciudad. Los temas de candidaturas corresponden a los partidos”.

