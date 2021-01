El alcalde de Málaga sobre si será candidato en 2023: “Me dedico a lo que tengo que hacer”

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice que ahora lo importante es gestionar la ciudad en plena pandemia, que si será o no candidato en las elecciones municipales de 2023 ahora está en un plano secundario. Este lunes, 4 de enero, el alcalde ha estado en COPE MÁS Málaga, en una entrevista en profundidad tradición ya en cada inicio de año.

CANDIDATO EN 2023

De la Torre asegura que cumplirá con su compromiso de ser alcalde de Málaga durante cuatro años “si la salud me acompaña lo cumpliré. Dedico mi energía y mi pasión a hacer las cosas lo mejor posible, y en tratar que mi equipo, y lo consigo porque son gente magnífica, lo hagan también.”

En todo caso el alcalde ha subrayado que ahora no es momento de preocuparse de quién podría ser su sucesor si él no volviera a repetir como candidato en 2023. En su día saltó a la palestra el nombre del actual alcalde de Estepona, Jose María García Urbano, al que de la Torre propuso como número dos en la lista “Urbano es un magnífico alcalde, lo está demostrando en Estepona y tiene cualidades”, asegura De la Torre, quien también ha señalado que el Partido Popular en Málaga “tiene gente magnífica” para poder desarrollar tareas como la de alcalde de Málaga.

En todo caso, el alcalde de Málaga insiste en que no es momento de hablar de este asunto “tengo centradas todas mis energías, toda mi capacidad y todo mi esfuerzo imaginativo y práctico en dar respuesta a los retos económicos y sociales que tiene la ciudad. Lo temas de candidaturas corresponden a los partidos”.

JUAN CASSÁ

Otro de los asuntos que se han abordado durante su visita a los estudios de COPE Málaga, es su relación con el ex de Ciudadanos, Juan Cassá, a quien la oposición califica de tránsfuga. Una decisión que De la Torre no comparte “hubiera sido tránsfuga si se hubiera ido a bascular con una decisión que hubiera sido determinante. Su decisión de abandonar Ciudadanos no ha afectado a la estabilidad del Gobierno. Ha dejado su grupo, pero no los compromisos que su grupo tenía establecido con el PP”.

NO TENDREMOS UN VERANO “NORMAL”

Acabamos de cerrar un año en el que el turismo ha sufrido de manera grave los efectos de la pandemia. Desde el consistorio se pusieron en marcha medidas extraordinarias para tratar de paliar los daños del coronavirus en ámbitos tan importantes como el turístico. En este sentido De la Torre ha asegurado que muchas de las medidas adoptadas se seguirán desarrollando durante este 2021 hasta que la vacunación esté muy avanzada.

En lo referente a plazos, sobre si con el comienzo de la vacunación se espera que el verano de 2021 se acerque a la normalidad, el alcalde se ha mostrado desconfiado “todo indica a que el verano no va a ser normal. No lo tengo claro. Habría que ir más rápido en los porcentajes de vacunación, por lo tanto, más vacunas".

"Hace falta que haya más proyectos científicos y empresariales de vacunas que pronto sean validadas por la Agencia Europea del Medicamento, y que los compromisos de Europa, que ya los tiene hablados y firmados, se traduzcan en vacunas que lleguen”, dice De la Torre.

Por cierto, sobre la vacuna, el alcalde tiene claro que se la va a poner: “Cuando me toque claro que sí, faltaría más... no tengo ninguna duda”.

PROYECTOS FRENADOS POR LA PANDEMIA

Como en todos los ámbitos, la pandemia trastocó los planes del Ayuntamiento de Málaga, una ciudad que ha visto cómo el coronavirus frenana un proyecto como el del Auditorio de la Música en el Puerto. “Teníamos ya comprometidas dos colaboraciones privadas del diez por ciento del presupuesto cada una, Unicaja y Mayoral”, dice el alcalde, que añade que al llegar la pandemia “las empresas han tenido que reajustar sus presupuestos” y, además, “la dinámica que teníamos de buscar nuevas empresas se frenó porque nuestra idea era llegar al 30 o 40 por ciento de aportación privada” al proyecto.

Y aunque hay proyectos que ha frenado en seco la pandemia, hay otros que podrían tener un impulso a raíz del coronavirus y más concretamente gracias a los fondos Next Generation que va a repartir la Unión Europea y que el alcalde confía en que sirva para financiar proyectos tan ambiciosos como el del eje litoral.

LIMPIEZA MUNICIPAL

La pandemia ha dejado en un segundo plano asuntos de ciudad tan importantes como la municipalización de Limasa y el nacimiento de Limpieza de Málaga, del que se acaban de cumplir seis meses. Un cambio de modelo que el alcalde valora: “Creo que la sensación que da Málaga es de estar más limpia que antes, creo que los trabajadores han tomado la noticia de esa municipalización como una oportunidad para demostrar su interés y su sensibilidad con la ciudad”. El alcalde insiste en el “círculo virtuoso donde los vecinos acompañen los esfuerzos del trabajador”.

